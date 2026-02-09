Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
KSML: Jyväskylässä tapahtui lauantaiaamuna törkeä ryöstö ‒ poliisi pidätti epäiltyjä
Tilaajalle
|
Maatila jäi ilman työntekijää, kun moldovalainen passitettiin maasta ulos ‒ ”Suora loukkaus itseäni kohtaan työnantajana”
Puu palaa talvipakkasellakin
Jos joku asia kiinnostaa Maaseudun Tulevaisuuden lukijoita, se on puun polttaminen, klapit ja klapien tekeminen. Eikä syyttä.
Tilaajalle
Metsä
|
Energia
9.2.2026
14:00
Kolumni
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
puun polttaminen
energia
ilmastonmuutos
pienhiukkaset
takka
Osaston luetuimmat
1
Kodin talous
|
Kaikki nämä menot voi vähentää metsäverotuksessa
Tilaajalle
2
Koneet ja kulkuneuvot
|
Ei pieni, mutta ei isokaan – koneyrittäjän menestysresepti löytyi muiden kasvaessa liian suuriksi
Tilaajalle
3
Metsä
|
Vuoden sahayrittäjä syntyi sahalla ja kasvoi purussa
4
Energia
|
Kireä pakkasjakso syö puupinot vauhdilla – viikossa palaa helposti kymmenesosa vuoden klapeista
5
Erä
|
ATL: Ruotsi ei aio antaa periksi EU:lle sudenmetsästykseen liittyvässä kiistassa – ”Hallituksen tavoite vähentää susipopulaatiota pysyy ennallaan”
6
Energia
|
Piipun sulkuläppä säästää lämpöenergiaa – eläkkeellä oleva yrittäjä kehitti automaattisulun savupiippuun
Tilaajalle
7
Metsänhoito
|
Päätehakkuista syntyvät kiihkeimmät keskustelut: Helin talousmetsät ovat mökkiläisten virkistysalueita
Tilaajalle
