EK: Luonnonarvokauppaa voisi kannustaa verohelpotuksellaYritykset pitävät ekologisen kompensaation hallinnollista prosessia raskaana ja hitaana.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK kaipaa luonnonarvokauppaan lisää kannusteita. Järjestö haluaisi siihen myös lisää joustavuutta.
Luonnonarvokaupassa maanomistajat voivat toteuttaa esimerkiksi soiden ennallistamista ja myydä syntyviä luontohyötyjä yrityksille tai muille toimijoille.
Tämä ekologinen kompensaatio avaa yrityksille uuden keinon kantaa ympäristövastuuta ja osallistua luontotekoihin. Laajempana tavoitteena on ohjata yksityisiä rahavirtoja luonnon ennallistamiseen ja suojeluun.
EK pitää luonnonarvomarkkinoiden syntymistä tärkeänä tavoitteena. Se kaipaa kuitenkin lisää kannustimia.
”Huomio tulisi kiinnittää yritysten taloudellisiin kannustimiin, joilla kysyntää voitaisiin vauhdittaa”, toteaa johtava asiantuntija Minna Ojanperä.
Ojanperän mukaan on syytä selvittää mahdollisuudet esimerkiksi verokannustimiin tai pilotoinnin taloudelliseen tukeen.
Toivelistalla on myös luonnonarvokaupan tutkimus- ja kehitysrahoitus ja luvituksen vauhdittaminen.
”Yritysten raskaan ja hitaana pitämä hallinnollinen prosessi on hidastanut kompensaatiotoimia.”
Hallituksen luonnonsuojelulain muutosesitys on EK:n arvion mukaan oikeansuuntainen askel luonnonarvomarkkinoiden vauhdittamiseksi.
Uudistustyötä kannattaisi Ojanperän mukaan viedä vielä pidemmälle, jotta markkinat vauhdittuisivat.
”Ekologisen kompensaation hallinnollinen prosessi on yrityksissä koettu raskaaksi ja hitaaksi, mikä on selkeästi hidastanut kompensaatiotoimiin ryhtymistä”, toteaa Ojanperä.
Suomessa on toistaiseksi toteutettu ainoastaan yksi kompensaatiohanke ja sekin kunnan toimesta.
Yritykset ovat toistaiseksi hyödyntäneet vapaaehtoisissa luontotoimissaan muita tapoja, kuten yhteistyötä Luonnonperintösäätiön kanssa.
