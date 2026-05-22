Timber-Online: Havupuun tuonti Kiinaan romahti vuoden takaisesta – näin kävi viennin Venäjältä Havusahatavaran vienti Suomesta Kiinaan pieneni lähes kymmenyksen.

Kiina kasvatti havusahatavaran tuontiaan Uruguaysta ja Uudesta-Seelannista. Tuonti lähes kaikista muista merkittävistä tuojamaista väheni.

Metsä | Ulkomaat Jukka Hämäläinen

Kiinan havusahatavaran tuonti laski tammi–huhtikuussa vuoden takaisesta 27 prosenttia eli lähes 1,4 miljoonaa kuutiometriä, ja oli yhteensä 3,7 miljoonaa kuutiota, uutisoi verkkosivusto Timber-Online.

Venäjältä tuonnin 31 prosentin pudotus oli tärkein syy kokonaislaskuun. Tästä huolimatta Venäjän osuus Kiinan havusahatavaran kokonaistuonnista on edelleen 66 prosenttia, ilmenee Kiinan tullitilastoista.

Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kanada nousi toiselle sijalle. Kiina osti maasta 370 000 kuutiometriä havusahatavaraa, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös tuonti Uudesta-Seelannista (+11 %) ja Uruguaysta (+28 %) kasvoi.

Samaan aikaan Valko-Venäjältä (-14 % eli 313 000 kuutiota), Ruotsista (-25 % eli 129 000 kuutiota) ja Suomesta (-9 % eli 116 000 kuutiota) tuotiin pienempiä määriä kuin vuoden 2025 ensimmäisten neljän kuukauden aikana.

Timber-Online: China – Imports down by almost a third (maksullinen)