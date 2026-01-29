Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Metsäkadon pysäyttäminen ei ole saanut ansaitsemaansa painoarvoa – Amazon päästää jo enemmän hiiltä kuin sitoo
Tilaajalle
|
Saukot turmelleet jo 25 uutta autoa satama-alueella Hangossa – häiriköiden pyyntiin myönnettiin toista kertaa poikkeuslupa
Tutkimusylijohtaja MT Livessä: ”Onko luonnontieteellisesti mahdollista...” – Ruotsin hiilinielut keulivat koko EU:ssa
Uudet tutkimustulokset keikauttavat vanhoja lukuja, mikä tekee hiilinielutavoitteiden asettamisen vaikeaksi.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Ympäristö
29.1.2026
18:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
hiilinielut
metsät
ilmastotavoitteet
Luonnonvarakeskus
Ruotsi
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Saukot turmelleet jo 25 uutta autoa satama-alueella Hangossa – häiriköiden pyyntiin myönnettiin toista kertaa poikkeuslupa
Tilaajalle
2
Erä
|
Tiesitkö, ettei täytettyä metsoa tai karhuntaljaa saa vapaasti myydä?
Tilaajalle
3
Ulkomaat
|
Kanadalainen sahakonserni pysäyttää tuotantolaitoksen koko vuodeksi
4
Erä
|
Näin paljon suurpedot syövät hirvieläimiä vuodessa
Tilaajalle
5
Metsänhoito
|
Harvennushakkuu tehdään usein suosituksia rajummin – ”leveitä ajouria ja puustovaurioita”
6
Rakentaminen
|
600 neliön halli valmistui tilan omasta puusta ikivanhalla tekniikalla – vastaavia tehdään Suomessa enää harvoin
Tilaajalle
7
Metsäteollisuus
|
Kanadan sahat ovat kriisissä – nyt ne hakevat apua tuumien vaihtamisesta milleihin
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Valtioneuvosto esittää uusien metsäteiden tekemisen tuen lakkauttamista vuoden 2025 alusta
Koneviesti
|
Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia — asetusmuutos lausuntokierrokselle
Kolumni
Uolevi Oristo
Koneviesti
|
Vaikka läpi harmaan kiven
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om