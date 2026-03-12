Ilkka-Pohjalainen: Poliisi epäilee tunnettua eteläpohjalaista metsäalan toimijaa ympäristörikoksesta – takavarikkoon omaisuutta yli 250 000 euron edestäEpäilty on uransa aikana näkyvästi ollut esillä metsä- ja puualan toiminnassa Etelä-Pohjanmaalla.
Poliisi epäilee eteläpohjalainen metsäalan toimijan levittäneen vuosien ajan luvatta tuhkajätettä ympäristöön. Asiasta uutisoi Ilkka-Pohjalainen. Epäilty on uransa aikana näkyvästi ollut esillä metsä- ja puualan toiminnassa Etelä-Pohjanmaalla.
Epäilty rikos on lehden tietojen mukaan tapahtunut joulukuun 2014 ja syyskuun 2021 välisenä aikana Kauhavalla. Asia tuli poliisin tietoon ely-keskuksen kautta.
Tutkinnanjohtaja Sakari Palomäki Pohjanmaan poliisista kertoo I-P:lle asian esitutkinnan olevan loppusuoralla.
”Tuhkajätettä on siroteltu ympäristöön eikä siihen ole tässä laajuudessa ollut lupaa”, Palomäki kuvailee epäiltyä toimintaa lehdelle.
Poliisi takavarikoi keskiviikkona nelikymppisen miehen ja hänen metsäalalla toimivan kauhavalaisyrityksensä omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 256 600 euron edestä.
