Tornator aloitti muutosneuvottelut – suunnittelee yhtiön metsureiden irtisanomistaTornatorilla työskentelee 25 metsuria. Suurin osa metsänhoitotyöstä tehdään sopimusurakoitsijoiden kautta.
Tornator aloitti 11.3.2026 muutosneuvottelut. Yhtiö aikoo lopettaa omien metsureiden käytön metsänhoitotöissä ja siirtyä pelkästään sopimusurakoitsijoiden käyttöön.
Sopimusurakoitsijat tekevät nykyään yli 95 prosenttia Tornatorin toteuttamista metsänhoitotöistä. Vuonna 2002 yhtiössä työskenteli 150 metsuria. Nyt metsureita on 25.
Yhtiö selvittää mahdollisuuksia toteuttaa osa mahdollisista vähennyksistä eläkejärjestelyin ja tarjoaa metsureille vapaaehtoisia irtisanoutumispaketteja irtisanomisen vaihtoehtona, mikäli metsuritoiminta lakkautetaan.
”Uskomme, että valtaosa mahdollisesti irtisanottavista tulee halutessaan työllistymään paikallisten metsänhoitoyritysten palvelukseen jatkossa”, kertoo Tornatorin operaatio- ja kehitysjohtaja Heikki Penttinen tiedotteessa.
Tornator tiedottaa päätöksistä muutosneuvotteluiden päätyttyä.
Metsäpalvelu
