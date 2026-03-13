Kevät piristää puukauppaa ‒ kuusitukista käydään jo kovaa kisaa Talvileimikoiden korjuu on sujunut Etelä-Suomessa poikkeuksellisen hyvin.

Puukaupassa ostajia kiinnostavat järeät kuusivaltaiset kelirikkoleimikot. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Puukauppa Jarmo Palokallio

Metsänomistajat odottavat puukaupan piristyvän kevään edetessä. Siihen liittyen kuusitukista käydään jo kovaa kilpailua Etelä-Suomessa.

Puukauppa on käynyt alkuvuonna aiempaa vaisummin, mikä selittyy ainakin osin kantohintojen laskulla. Sen seurauksena moni metsänomistaja on jäänyt odottamaan, mihin puun kysyntä ja hinnat kehittyvät.

”Nyt puukaupassa on jo piristymisen merkkejä. Kuusitukki on tällä hetkellä selvästi kysytyin puutavaralaji, mikä näkyy erityisen vahvasti Etelä-Suomessa”, kertoo operaatiopäällikkö Jari Yli-Talonen Etelä-Suomen metsänhoitoyhdistyksen katsauksessa.

”Kilpailu on jo alkanut nostaa kuusitukista annettuja tarjouksia.” Jari Yli-Talonen

Kuusitukin hyvää kysyntää ylläpitävät yhdistyksen alueella toimivat kuusta jalostavat sahat. Niille metsänomistajille on tarjolla runsaasti hyvälaatuisia, kuusivaltaisia uudistuskypsiä metsiä.

Myös valtakunnallisesti kuusitukin kysyntä on pysynyt vakaana, vaikka kuitupuun kysyntä on heikentynyt ja hinta laskenut.

Jari Yli-Talosen mukaan kuusen hyvä kysyntä näkyy jo tarjoushinnoissa. Kuva: Kari Salonen

Yli-Talosen mukaan ostajien välinen kilpailu on jo alkanut nostaa kuusitukista annettujen tarjousten hintoja. Samalla leimikoiden kilpailutus on tuottanut jälleen suuria eroja tarjousten välille.

Ostajia kiinnostavat erityisesti kesä- ja kelirikkokohteisiin. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa hyvää hetkeä laittaa tällaisia leimikoita kilpailutukseen.

”Kevään edetessä puukaupan vauhti voi muuttua nopeasti.” Jari Yli-Talonen

Leimikoita yhdistyksen alueella on tehty alkuvuoden aikana noin neljänneksen viimevuotista vähemmän. Sama ilmiö on näkyvissä muuallakin. Metsäteollisuus ry:n jäsenten puukaupat yksityismetsistä ovat laskeneet tuon neljänneksen.

”Vilkastumista on kuitenkin jo näköpiirissä, ja kevään edetessä puukaupan vauhti voi muuttua nopeasti. Metsänomistajan kannattaakin sopia metsäasiantuntijan kanssa tilakäynnistä, jotta voi hyödyntää kevään ja kesän puukauppatilanteen”, neuvoo Yli-Talonen.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Jopa yli 80 prosenttia sovituista talvileimikoista saadaan korjattua tämän talven aikana, jos talvikelit jatkuvat vielä maaliskuussa.

Siltä osin tilanne on poikkeuksellisen hyvä, sillä Etelä-Suomen talvet ovat viime vuosina olleet epävakaita.