UPM yhdistää paperibisneksensä kilpailijan kanssa ‒ miljardijätti syntyy UPM ja Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta.

Säästöjä liiketoimintojen yhdistämisestä odotetaan tulevan 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Jussi Vehkala

UPM on tänään allekirjoittanut lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksen perustamisesta Sappin kanssa, kerrotaan UPM:n pörssitiedotteessa.

UPM ja Sappi aikovat yhdistävät graafisten paperien liiketoimintansa yhteiseen yhtiöön. Mukaan tulee koko UPM Communication Papers -liiketoiminta sekä Sappin Euroopan graafisten paperien toiminnot.

UPM ja Sappi omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi. Yhtiö toimisi itsenäisesti osakkeenomistajien sopimien raamien puitteissa.

Yhteisyrityksen arvo tulee olemaan 1420 miljoonaa euroa.

UPM Communication Papers -liiketoiminta on arvostettu 1 100 miljoonaan euroon. Sappin Euroopan liiketoiminta on arvostettu 320 miljoonaan euroon.

UPM saa järjestelyssä 475 miljoonaa euroa käteistä sekä yhteensä 98 miljoonan euron osakaslainasaatavat. Samalla UPM:ltä yhteisyritykselle noin 411 miljoonan euron eläkevastuut ja muut velat.

Sappi saa taas 90 miljoonan euron käteismaksun sekä 10 miljoonan euron saamisen osakaslainasta.

Yhtiöille maksettavat rahat rahoitetaan pääosin yhteisyrityksen ottamalla velalla. Kauppaa varten on sovittu 600 miljoonan euron ulkoisesta rahoituksesta sekä 100 miljoonan euron luottolimiitistä, joiden järjestäjinä toimivat Citi ja Nordea.

Järjestelyn odotetaan vaikuttavan myönteisesti UPM:n kannattavuusmarginaaleihin (liikevoitto-prosentti myynnistä), taseeseen ja velkaantumiseen.

Järjestely vaatii vielä Sappin osakkeenomistajien sekä EU, Yhdysvaltojen ja Kiinan viranomaisten hyväksynnät. Päätöksiä odotetaan vuoden 2026 loppuun mennessä. EU kilpailuviranomaiset ovat siirtäneet asian jatkoselvitykseen, ja UPM kertoo jatkavansa yhteistyötä komission kanssa.