ATL: Tetra Pak investoi 60 miljoonaa euroa juomapakkausten kehittämiseen Alumiininen suojakerros on energiasyöppö ja hankaloittaa kierrätystä.

Osassa nestepakkauskartonkeja käytetään alumiinifoliota suojakerroksena. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsäteollisuus Jukka Hämäläinen

Pakkauskonserni Tetra Pak investoi 60 miljoonaa euroa uuteen pilottilaitokseen Ruotsin Lundissa. Investoinnin tavoitteena on nopeuttaa paperipohjaisen suojakerroksen kehittämistä korvaamaan alumiinifoliota juomapakkauksissa, uutisoi Lantbrukets Affärstidning (ATL).

Uuden teknologian myötä pakkauksen paperiosuus kasvaisi noin 80 prosenttiin. Tämä nostaisi uusiutuvien materiaalien osuuden pakkauksessa yli 90 prosenttiin. Tällöin kartonkipakkauksen hiilijalanjälki pienenisi lähes puolella nykyisiin foliovuorattuihin purkkeihin verrattuna.

Alumiinifoliota käytetään hapen- ja valonestokerroksena sisällön suojaamiseksi ja säilyvyyden pidentämiseksi. Alumiini on energiasyöppö valmistaa ja kierrätyksen kannalta hankala, koska se vaikeuttaa pakkauksen materiaalien erottelua.

Tetra Pak lanseerasi ensimmäisen kaupallisen paperipohjaisella suojakerroksella varustetun pakkauksensa vuonna 2023 yhdessä portugalilaisen meijerikonsernin kanssa. Lundin pilottilaitos mahdollistaa teknologian skaalaamisen ja mukauttamisen useammille asiakkaille ja markkinoille.

ATL: Tetra Pak investerar 60 miljoner euro i pilotanläggning i Lund