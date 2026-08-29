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Suomalaiset syövät vuosittain kaikkiaan kymmeniä miljoonia jäätelöpuikkoja.

Jäätelö Suomesta, tikku Tsekistä: Miksi jäätelötikut on tuotava metsäiseen Suomeen ulkomailta?

Kertakäyttöaterimia korvaavia biokomposiitista valmistettavia haarukoita, veitsiä ja lusikoita sen sijaan valmistetaan Suomessa.
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Metsä|Metsäteollisuus
29.8.202607:00
Jukka Hämäläinen
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