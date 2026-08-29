Jäätelö Suomesta, tikku Tsekistä: Miksi jäätelötikut on tuotava metsäiseen Suomeen ulkomailta?

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Metsä
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Metsäteollisuus
29.8.2026
07:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
jäätelötikku
biokomposiitti
kertakäyttöaterin
jäätelö
puuteollisuus
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