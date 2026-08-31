Suomen hallitus viimeistelee lakiesitystä, jonka mukaan jatkossa ampumaratojen ympäristöluvista päättäisi poliisi ympäristöviranomaisen sijaan. Idea on erittäin huono, ja sitä vastusti myös muun muassa Poliisihallitus lakiesitykseen antamassaan lausunnossa.

Hallituksen tavoitteena on sujuvoittaa ampumaratojen luvitusta ja niitä koskevaa lainsäädäntöä. Sujuvoittamisen sijaan muutokset viranomaisten rooleissa kuitenkin vaikeuttaisivat ampumaratojen luvitusta, sillä poliisi ei yksinkertaisesti ole ympäristöluvituksen asiantuntija.

Hallituksen kaavailema muutos onkin kelvoton sekä ympäristön että luvanhakijan näkökulmasta, eikä vastuu ympäristöstä katoa lupaviranomaista vaihtamalla. Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät ympäristön pilaantumisen kiellot koskisivat jatkossakin kaikkia, ja ne sisältyvät myös EU-direktiiveihin.

Hallituksen kaavailema muutos on kelvoton sekä ympäristön että luvanhakijan näkökulmasta.

Nykyisin ampumaratojen ympäristöluvituksesta vastaa yleensä kuntien ympäristöviranomainen. Se on järkevää, koska kunnat tuntevat alueensa hyvin ja voivat arvioida ampumaradan sijaintipaikan soveltuvuutta muuhun maankäyttöön.

Ampumaratojen ympäristölupaprosessit ovat jo varsin haastavia ja pitkäkestoisia. Siksi lupaprosessien kipukohdat pitäisi selvittää kunnolla, ennen kuin edes pohditaan luvittajan vaihtamista. Jos ympäristölupia halutaan keskittää kunnista johonkin keskusvirastoon, oikea ratkaisu on ehdottomasti lupa- ja valvontavirasto eikä Poliisihallitus.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa hallitukseen, että se laittaa hankkeen jäähylle ja käynnistää selvityksen ampumaratojen luvituksen haasteista. Juontavatko ne juurensa lainsäädännön tulkinnanvaraisuudesta, puutteista viranomaisten resursseissa, toiminnanharjoittajien koulutustarpeista, näiden yhdistelmästä vai jostain muusta syystä?

Lupaprosessien sujuvuutta voidaan ja on paikallaan parantaa. Sen sijaan luvittajan vaihtaminen ei sujuvoita eikä ole ympäristön tai luvanhakijankaan etu.

Antti Heikkinen

ympäristöpäällikkö

Suomen luonnonsuojeluliitto