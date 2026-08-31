Taimikon ja nuoren metsän hoitotyön tukihakua esitetään pidennettäväksi.

Taimikon ja nuoren metsän hoitotuen hakuaikoihin tullee muutoksia afrikkalaisesta sikarutosta kärsivällä alueella

Jos taimikonhoitotyöt afrikkalaisen sikaruton rajoitusalueella jäivät kesken, niin helpotusta on tulossa siinä, että metka-tuen hakuaikoja ollaan pidentämässä.

Jos taimikonhoitotyöt afrikkalaisen sikaruton rajoitusalueella jäivät kesken, niin helpotusta on tulossa siinä, että metka-tuen hakuaikoja ollaan pidentämässä. Kuva: Hanne Manelius

Metsätalouden kannustejärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön valmistellaan muutoksia, joiden mukaan taimikon ja nuoren metsän hoitotyön tukea voisi hakea kuuden kuukauden kuluessa viranomaisrajoitusten päättymisestä. Lausuntoja ehdotuksesta voi antaa 24. syyskuuta 2026 asti. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lausuntokierroksen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen esitettävillä muutoksilla turvattaisiin metsänomistajien mahdollisuudet toteuttaa taimikon ja nuoren metsän hoitotyöt sekä hakea niihin tukea tilanteissa, joissa viranomaisten asettamat toimintarajoitukset estävät töiden loppuun saattamisen. Samalla varmistettaisiin tuenhakijoiden yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, sijaitseeko metsäkohde rajoitusalueella, maa- ja metsätalousministeriö perustelee tiedotteessa.

Nykyisin taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työn aloittamisesta ja kahden kuukauden kuluessa työn valmistumisesta.

Muutosehdotus on ajankohtainen Kaakkois-Suomessa, jossa Ruokavirasto on asettanut afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi tartuntavyöhykkeelle metsätaloustöitä koskevia rajoituksia. Rajoitukset ovat vaikeuttaneet tai estäneet taimikon ja nuoren metsän hoitotöiden toteuttamista sekä niihin liittyviä maastokäyntejä.