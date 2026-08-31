UPM vaneriliiketoiminnan irtautuminen etenee ‒ osakkeenomistajilta siunausUPM:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja Wisa Groupin perustamisen.
UPM:n vaneriliiketoiminnan eriyttäminen Wisa Groupiksi sai tänään osakkeenomistajien hyväksynnän.
Yhtiökokous päätti UPM:n osittaisjakautumisesta hallituksen 29.4.2026 hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyi jakautumissuunnitelman, kerrotaan yhtiön pörssitiedotteessa.
Yhtiökokouksessa vahvistettiin myös Wisa Groupin hallitus. Wisan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Korpeinen ja hallituksen muiksi jäseniksi Sakari Ahdekivi, Frank Herrmann, Nina Kiviranta, Mats Nordlander ja Emmanuelle Picard.Artikkelin aiheet
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