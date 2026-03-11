Siirry pääsisältöön
USA:n virkamiehet kiertävät Euroopassa vastustamassa metsäkatoasetusta
Suomi jäämässä takamatkalle tukin hinnassa
USA:n virkamiehet kiertävät Euroopassa vastustamassa metsäkatoasetusta
Yhdysvallat ei halua joutua EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden kohteeksi. Virkamiehet kiertävät tällä viikolla Euroopassa aikomuksenaan estää joitain asetuksen vaatimuksia.
Metsä
|
Metsäpolitiikka
11.3.2026
09:06
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
metsäkatoasetus
EU
Yhdysvallat
ympäristöpolitiikka
lobbaus
