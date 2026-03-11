Alkolukko moottorikelkassa voisi pelastaa ihmishenkiä Kuolemaan johtaneissa kelkkaonnettomuuksissa lähes joka toisessa kuljettaja on ajanut päihtyneenä.

Vuosina 2015–2024 moottorikelkkaonnettomuuksissa kuoli 75 ihmistä, joista 65 oli kuljettajia.

Uutiset | Liikenne STT

Lähes puolet kuolemaan johtaneista moottorikelkkaonnettomuuksista ajetaan päihtyneenä, kertoi Onnettomuustietoinstituutti keskiviikkona.

Instituutti tutki 70 vuosina 2015–2024 tapahtunutta kuolemaan johtanutta moottorikelkkaonnettomuutta. Yhteensä onnettomuuksissa kuoli 75 ihmistä, joista 65 oli kuljettajia ja 10 matkustajia.

Lähes joka toisessa tapauksessa kuljettaja oli päihtynyt. Suurin osa päihtyneistä kuljettajista ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan.

Tyypillisesti alkoholia nauttineet kelkkailijat liikkuivat myöhään illalla paikoissa, joissa kiinni jäämisen riski oli pieni. Lisäksi matkat olivat melko lyhyitä.

”Päihtyneiden kuljettajien osuus kuolemaan johtaneissa moottorikelkkaonnettomuuksissa on huomattavan suuri. Maastoliikennekulttuuriin tarvitaan asennemuutos kohti alkoholitonta moottorikelkkailua”, sanoi Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola tiedotteessa.

Kuolemaan johtaneen moottorikelkkaonnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista yli 90 prosenttia oli miehiä, Onnettomuustietoinstituutti kertoi.

Yli puolet kuolemaan johtaneista moottorikelkkaonnettomuuksista tapahtui jäällä. Eniten onnettomuuksia tapahtui huhtikuussa.

”Tutkintojen perusteella näyttää siltä, että kelkkailukautta yritetään ylläpitää mahdollisimman pitkään ja kenties luotetaan jään kantavuuteen edelliskerran perusteella”, Sihvola sanoi.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui Lapissa.

Turvallisuuden edistämiseksi instituutin tutkijalautakunnat ehdottavat muun muassa alkolukon käyttöä moottorikelkoissa sekä moottorikelkan kuljettamiseen suoritettavaa ajokorttia tai pakollista käsittelykoetta.

”Erityisesti tulisi tuoda esiin tutuillakin jääalueilla liikkumiseen liittyviä vaaroja. Jos jään kestävyydestä ei ole varmuutta, ei jäälle pidä mennä. Naskaleiden tulisi olla jokaisen jäällä liikkujan vakiovaruste”, Sihvola sanoi.