Lapin Kansa: Poh­joi­sen tun­tu­reil­la poik­keuk­sel­li­sen suuri lu­mi­vyö­ry­ris­ki Riski lumivyöryyn piilee esimerkiksi varsinaisen kunnostetun rinteen ulkopuolisia villejä rinneväyliä laskiessa.

Jaa Kuuntele

Kuvituskuva. Kuva: Arto Komulainen

Metsä | Luontomatkailu Henna Lääveri

Suomen pohjoisen tunturialueilla on tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri lumivyöryjen riski. Asiasta uutisoi Lapin Kansa.

Lehden haastattelema Kilpisjärvellä asuva lumivyöryteknikko ja lumiturvallisuuskouluttaja Ville Eskonen arvelee lumivyöryherkkyyden syyksi epästabiilia lumipeitettä.

”Parina viime vuotena lumet ovat olleet stabiilimmat, koska on ollut lauhempaa ja lunta on satanut paljon”, Eskonen kertoo Lapin Kansassa.

Nyt oli kohtuullisen vähäluminen keskitalvi ja hurjan kovat pakkaset, se tekee lumipeitteestä paljon epästabiilimman.”

Ilmatieteenlaitoksen tiistain lumivyöryennusteen mukaan lumivyöryolosuhteet ovat vaaraluokka-asteikolla 0–5 luokituksessa 2 (kohtalainen), eli lumivyöryolosuhteet ovat kohonneet tietyissä maaston muodoissa.

Kyseinen vaaraluokka on voimassa muun muassa Kilpisjärvellä, Ounas-Pallakslla, Saariselällä, Ylläs-Levillä. Pyhä-Luostolla sekä Rukalla.

Lapin kansan mukaan Kilpisjärvellä ja Saariselällä ennusteen vaaraluokka oli viikon alussa jopa vaarallisista lumivyöryolosuhteista kertovan vaaraluokan 3 (huomattava) tasolla.

Lumivyöryennuste koskee Ilmatieteen laitoksen mukaan off-piste-alueita eli varsinaisen kunnostetun rinteen ulkopuolisia villejä laskuväyliä, eivätkä varoitukset koske hoidettuja ja ylläpidettyjä rinteitä.