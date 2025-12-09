MTK on tyytyväinen siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta tarjoaa ratkaisut suurpeto-ongelmiin Susi-, karhu- ja ilveskannat ovat kasvaneet niin korkeiksi, että tuotantoeläimiin kohdistuneiden vuotuisten vahinkotapausten määrä tekee kaikkien lajien osalta tänä vuonna uuden ennätyksen.

MTK on tyytyväinen siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta tarjoaa ratkaisut suurpeto-ongelmiin. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Hallitus on esittänyt suden kiintiömetsästyksen aloittamista vuoden alussa. Valiokunta tukee mietinnössään lainsäädännöllisten puitteiden luomista tällaiselle toimintatavalle.

Valiokunta ottaa mietinnössään kantaa myös karhun ja ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen siten, että näiden lajien tiukasta suojelusta poikkeaminen voisi jatkossa perustua yksittäin haettujen ja myönnettyjen poikkeuslupien lisäksi alueellisiin kiintiöihin.

"On hyvä, että valiokunta on tunnistanut kestämättömän tilanteen ja löytänyt toimivat ratkaisut", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

MTK on kannattanut sitä, että metsästysaikana susia metsästettäisiin alueellisiin kiintiöihin perustuen.

"Nykyinen yksittäisiin poikkeuslupiin perustuva käytäntö on osoittanut toimimattomuutensa, koska perustellut ja tarpeelliset luvat on asetettu täytäntöönpanokieltoon Suomen tiheimmillä karhukanta-alueilla", huomauttaa MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen.

MTK muistuttaa, että alueellisiin kiintiöihin perustuva tiukasta suojelusta poikkeamisen toimintamalli on jo nykyisin käytössä karhulla poronhoitoalueella, joten siitä on kokemusta.

Myös alueellisiin kiintiöihin perustuvassa poikkeamisessa voidaan osoittaa luontodirektiivistä johtuvien poikkeamisen edellytysten täyttyminen.

"Alueellisiin kiintiöihin perustuva karhujen ja ilvesten tiukasta suojelusta poikkeaminen ei vaaranna lajien suojelua. Kantoja seurataan erittäin tarkasti, mikä mahdollistaa suunnitelmallisen, hallitun ja vaikutuksiltaan ennakoitavan kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamisen", arvioi MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Myös Metsästäjäliiton mielestä on tärkeää, että kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästys voi jälleen alkaa.

”Meillä on Suomessa hyvät kokemukset ilveksen ja karhun kantojen hoidosta kannanhoidollisella metsästyksellä. Sitä toteutettiin aina viime vuosiin asti koko 2000-luvun ajan. Tänä aikana, metsästyksestä huolimatta, molempien suurpetojen kanta kaksinkertaistui. Toivottavasti eduskunta hyväksyy tämän hallitusohjelmaa toteuttavan valiokunnan mietinnön”, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.