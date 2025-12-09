Maa- ja metsätalousvaliokunta: Karhu ja ilves mukaan kiintiöllä metsästettäviin lajeihin Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö mahdollistaa sen, että suurpetojen kiintiömetsästys laajenee koskemaan suden lisäksi karhua ja ilvestä.

Valiokunta sai mietintönsä valmiiksi viime tingassa sudenmetsästyksen alkua silmällä pitäen. Kuva: Annamari Filpus

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Maa- ja metsätalousvaliokunta on sorvannut ja hyväksynyt metsästyslain muuttamista koskevan mietinnön. Mietintöä ei hyväksytty yksimielisesti.

Sudenmetsästys on hyväksytty alkamaan ensi vuoden alusta alkaen.

Valiokunta muokkasi hallituksen lakiesitystä ja päätti laajentaa suurpetojen alueellisen kiintiömetsästyksen koskemaan suden lisäksi karhua ja ilvestä. Niiden kannanhoidollinen metsästys on viime vuosina estynyt säännönmukaisten valitusten ja poikkeuslupapäätösten täytäntöönpanon estymisen takia.

Muutos edellyttää asetusmuutoksia toteutuakseen. Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee viipymättä asetukset, joita tarvitaan karhun ja ilveksen rauhoituksesta poikkeamiseen alueelliseen kiintiöön perustuvalla metsästyksellä.

”Nyt metsästyslakiin tehtyjen muutosten käsittely olisi ollut sujuvampaa, jos kaikki siihen tarvittavat muutokset olisivat sisältyneet jo hallituksen esitykseen. On kuitenkin paikallaan kiittää maa- ja metsätalousvaliokunnan hallituspuolueiden edustajia valmiudesta välttämättömien muutosten tekemiseen valiokunnan käsittelyssä. Seuraavaksi tulee kiirehtiä suotuisan suojelutason viitearvojen määrittämistä myös karhun ja ilveksen osalta”, linjaa keskustan kansanedustaja Eerikki Viljanen.

Keskustan kansanedustajat Anne Kalmari ja Eerikki Viljanen muistuttavat, että ehdotettu metsästyslain muutos ei tullut tyhjältä pöydältä, vaan eduskunnan edellyttämänä esimerkiksi viime kaudella hyväksytyn kansalaisaloitteen mukaisesti.

”Saukon kiintiömetsästystä ei olla missään nimessä mahdollistamassa.” Teemu Kinnari

Valiokunta sai mietintönsä valmiiksi viime tingassa sudenmetsästyksen alkua silmällä pitäen. Kokouksia kuvailtiin hektisiksi mutta rakentaviksi.

Vielä maanantaina pidetyssä valiokunnan kokouksessa Veronika Honkasalo (vas.) ehdotti, että aiheesta avataan asiantuntijakuuleminen. Ehdotuksesta äänestettiin, mutta äänin 3–12 päätettiin, ettei asiantuntijakuulemista jatketa.

Asia sai myöhemmin maanantaina erikoisen käänteen, kun kokouksen jälkeen Ilta-Sanomille vuodettiin dokumentti, jonka mukaan hallituspuolueet haluaisivat helpottaa myös saukon, ilveksen ja karhun metsästystä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari oikoi mediassa olleita tietoja sanomalla, ettei maa- ja metsätalousvaliokunta ole mahdollistamassa saukon kiintiömetsästystä.

”Saukon kiintiömetsästystä ei olla missään nimessä mahdollistamassa”, Kinnari sanoi tiedotteessa.

Poikkeus saukon suojelusta on teoriassa mahdollista jo nykylain puitteissa riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.