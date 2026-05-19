Savukukko-metsästysrikosvyyhdin selvittely alkoi hovioikeudessa – syyttäjä vaatii tuntuvampia rangaistuksia Suomen suurimman metsästysrikosvyyhdin käsittely alkoi Itä-Suomen hovioikeudessa Kuopiossa maanantaina. Oikeuskäsittely keskittyy pääosin metsästyskieltoihin, joita syyttäjä haluaa tuntuvasti korottaa.

Jaa Kuuntele

Aluesyyttäjän mukaan käräjäoikeuden ratkaisu etenkin törkeistä metsästysrikoksista määrättyjen metsästyskieltojen osalta on virheellinen. Kuva: Poliisi

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Syyttäjä on valittanut 26 vastaajan käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta ja vaatii hovioikeudelta heille ankarampia seuraamuksia. Myös neljä tuomittua pyrkii muuttamaan käräjäoikeuden ratkaisua omalta osaltaan.

Hovioikeus käsittelee asiaa seitsemänä päivänä toukokuun aikana. Tuomio asiassa annetaan myöhemmin.

Maanantaina käytiin läpi muun muassa Unna-suden jahtia, johon on osallistunut useampi henkilö. Savon Sanomien mukaan miehet olivat ajaneet suden saarroksiin. 39-vuotias mies oli vienyt koiransa suden jäljille tarkoituksenaan ajaa se liikkeelle. Susi oli tullut 77-vuotiaan miehen passiin, mutta tämä oli ampunut haulikolla ilmaan eikä susi kuollut. Luken seuraama Unna-pantasusi ammuttiin kuitenkin saman porukan toimesta myöhemmin.

Unna-pantasuden jahtia käsiteltiin hovioikeudessa maanantaina. Kuva: Poliisi

Käräjäoikeus hylkäsi 77-vuotiaan miehen kohdalla syytteen törkeästä metsästysrikoksesta. Nyt syyttäjä vaatii 77-vuotiaalle miehelle yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta ja 10 vuoden metsästyskieltoa.

Käräjäoikeus katsoi aikaisemmin, että 39-vuotias mies syyllistyi avunantoon törkeässä metsästysrikoksessa. Käräjäoikeus oli tuominnut miehen sakkoihin, eikä määrännyt lainkaan metsästyskieltoa. Syyttäjä vaati 39-vuotiaalle miehelle viiden vuoden metsästyskieltoa ja kuuden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Ylen haastattelussa aluesyyttäjä Riku-Olli Paukkeri vaatii metsästyskieltojen pidentämistä ja näkee, että käräjäoikeuden määräämät metsästyskiellot olivat yleisesti liian lyhyitä. Aluesyyttäjä mainitsee, että laissa määrätty metsästyskiellon pituus törkeästä metsästysrikoksesta on vähintään kolme vuotta. Myös joitakin rikosnimikkeitä halutaan muuttaa ja samalla joitakin käräjäoikeuden hylkäämiä syytteitä halutaan ottaa uudelleen harkintaan.

Syyttäjien mukaan teot ovat olleet tahallisia, toistuvia ja ne osoittavat ilmeistä piittaamattomuutta metsästyssäännöksistä, minkä vuoksi kieltojen on oltava tuntuvia.

Rikokset tapahtuivat vuosina 2019–2023 Lapinlahdella ja sen lähikunnissa. Salametsästäjien epäillään kaataneen laittomasti ainakin kolme sutta, kuusi ilvestä ja yhden ahman sekä rauhoitettuja lintuja. Poliisi nimesi kokonaisuuden tapaus Savukukoksi.

Törkeistä metsästysrikoksista tuomittujen vankeusrangaistukset olivat ehdollisia, ja niiden pituudet olivat kuudesta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Tuomittujen metsästyskieltojen pituus vaihteli runsaasta vuodesta runsaaseen kolmeen vuoteen.

Kaikkiaan syyttäjät vaativat nyt 23 miehen määräämistä 5–10 vuoden metsästyskieltoon. Lisäksi kahdelle kokonaan ilman metsästyskieltoa jääneelle miehelle vaaditaan vähintään kolmen vuoden metsästyskieltoa.