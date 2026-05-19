Matalalla poukkoillen lentävää pienkonetta ei tarvitse säikähtää – sama tapahtuu joka kesä eri paikkakunnillaKesällä kuvataan noin kolmasosa Suomesta ja laserkeilataan noin yhdeksäsosa pinta-alasta.
Matalalla lentävää, edestakaisin sahaavaa lentoreittiä lentävää pienkonetta ei ole syytä säikähtää, sillä asialla on hyvin todennäköisesti Maanmittauslaitos.
Laitoksen vuosittaiset ilmakuvaus- ja laserkeilauslennot ovat käynnistyneet viime viikolla. Niillä tuotetaan tietoa maatalouden ja ympäristöalan tarpeisiin.
Kuvauskoneen voi kesän aikana nähdä lentävän muun muassa Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Lentokorkeus on noin seitsemän kilometriä. Sään on oltava pilvetön, jotta kuvat onnistuvat.
Suomen alueella viime vuosina voimakkaasti kasvanut satelliittipaikannuksen häirintä on aiheuttanut harmia myös kuvauslennoille. Maanmittauslaitoksella on kuitenkin varauduttu tilanteisiin ja etsitty teknisiä ratkaisuja työn edistymisen varmistamiseksi.
Kaikki paikkakunnat ja lentojen ajankohdat voi tarkistaa päivittyvästä kartasta. Valikosta pääsee tarkastelemaan ilmakuvauksia ja laserkeilauksia erikseen.
Maanmittauslaitoksen lentokoneen lentoreittiä voi seurata myös Flightradar-palvelussa.
Kerättävä maastotieto menee monenlaiseen käyttöön.
”Esimerkiksi Ruokavirasto tekee aineistolla peltovalvontaa, minkä perusteella määräytyvät maataloustuet”, kartastopäällikkö Juha Kareinen Maanmittauslaitoksesta kertoo tiedotteessa.
Metsähallitus ja Metsäkeskus hyödyntävät aineistoa metsien inventointiin eli metsävaratiedon tuottamiseen. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Väylävirasto ja Puolustusvoimat.
Tuoreet ilmakuvat julkaistaan maksuttomalla Karttapaikalla sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Turvallisuussyistä laserkeilausaineistoista jaetaan avoimesti vain epätarkat versiot.
