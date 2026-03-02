Metsäteollisuuden tuotteiden matka Aasiaan voi venyä viikoillaLähi-idän kriisin pitkittyessä suomalaisen vientiteollisuuden rahtilasku ja toimitusvarmuus voivat joutua koetukselle.
Iranin tilanteen kiristyminen ja merireittien häiriöt voivat nostaa Suomen metsäteollisuuden vientikuljetusten kustannuksia ja venyttää toimitusaikoja.
Iran on ilmoittanut sulkeneensa Hormuzinsalmen ja kansainvälisen uutisoinnin mukaan useat suuret varustamot ovat keskeyttäneet tai vähentäneet myös Suezin kanavan kautta kulkevaa liikennettä ohjaten aluksiaan Afrikan ympäri kohti Aasiaa.
Persianlahdelle johtava Hormuzinsalmi on tärkeä öljyteollisuuden kulkuväylä, jonka häiriöt nostavat ennen kaikkea energian hintoja. Suorempi vaikutus on Suezin kanavan liikenteen sujuvuudella.
Metsäteollisuus ry:n johtaja, pääekonomisti Maarit Lindström kertoo Suezin olevan alalle tärkeä väylä.
“Metsäteollisuuden viennistä noin 20 prosenttia päätyy Aasiaan, ja suurin osa siitä kulkee Suezin kanavan kautta.”
Jos laivat kiertävät Etelä-Afrikan Hyväntoivonniemen, matka pitenee tyypillisesti tuhansilla kilometreillä ja perilletulo viivästyy jopa viikoilla.
“Jatkuessaan tilanne vaikuttaa rahtikuljetusten hintoihin ja kilpailuun konteista”, Lindström sanoo.
Lähi-itään suomalaisen metsäteollisuuden tuotteita viedään pienempiä määriä, mutta reittihäiriöissä myös pienet virrat voivat takertua. Esimerkiksi Qatariin Suomesta on viety puutuote- ja paperiteollisuuden tuotteita noin kolmen miljoonan euron arvosta vuoden aikana.
Tapahtumat ovat Lindströmin mukaan niin tuoreita, ettei riskien lopullista toteutumista tai mittakaavaa voida vielä arvioida.
“Kansainväliset varustamot ovat varautuneet häiriöihin ja varasuunnitelmia on varmasti laadittu ennalta.”Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat