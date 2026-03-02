Näistä MM-kisoista ei puutu ääntä ja sahanpurua – osaamista mitataan viidessä eri tehtävässäSuomen edustusjoukkue valittiin vuonna 2025 järjestettyjen karsintakilpailujen tulosten perusteella.
Puru lentää ja sahat soivat ensi viikolla Sloveniassa, kun kun moottorisahaamisen maailmanmestaruuskilpailut World Logging Champipionships kerää Maailman parhaat kilpamoottorisahaajat kisaamaan taidoillaan.
Suomea 12.–15.3. pidettävässä kilpailussa edustaa neljä kilpailijaa kahdessa eri sarjassa. Maajoukkueen jäsenet tekevät suorituksensa kisojen yhteistyökumppanina toimivan Husqvarna moottorisahoilla.
Suomen MM-joukkueen PRO-sarjan kilpailijoina mitaleista taistelevat Jarmo Laatikainen Ilomantsista, Pentti Paananen Viitasaarelta sekä jo kolmannettatoista kertaa MM-kisoissa kisaava Jukka Perämäki Kuortaneelta.
Pro W -sarjassa Suomen edustajana kilpailee Janniina Hämäläinen Lemistä.
Suomen joukkue joka toinen vuosi järjestettäviin MM-kisoihin valittiin vuonna 2025 järjestettyjen karsintakilpailujen tulosten perusteella.
Joukkueen mukana kisoihin matkustavat joukkueenjohtajana Tuomas Kuivamäki ja tekninen johtaja Samu Savolainen.
Osallistujat suorittavat kilpailupäivien aikana viisi tehtävää. Taitoa mitataan tarkkuuskaadossa, karsinnassa, teräketjun vaihdossa, alta–päältä -sahauksessa sekä tarkkuuskatkaisutehtävässä. Tehtävistä saadut kokonaispisteet ratkaisevat maailmanmestaruuden.
Maailmanmestaruus ratkeaa sunnuntaina 15.3. Kilpailua suorana tapahtuman kotisivujen kautta tai suorana lähetyksenä Youtuben kautta kaikkien kilpailupäivien ajan.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat