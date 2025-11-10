Stora Enso yhtenä osakkaana – yhdeksän suuryritystä osallistuu Ruotsin lisäydinvoiman rakentamiseenUutta ydinvoimaa aiotaan rakentaa Ringhalsiin, jossa Vattenfallilla on jo kaksi ydinvoimalaa.
Yhdeksän merkittävän teollisuusyrityksen yhdessä omistama Industrikraft in Sweden Ab ostaa viidenneksen osuuden energiayhtiö Vattenfallin ydinvoimaa suunnittelevasta projektiyhtiöstä.
Industrikraftin tiedotteen mukaan sen ja Vattenfallin välinen sopimus mahdollistaa yhteistyön uuden ydinvoiman kehittämiseksi Ruotsissa. Vattenfall suunnittelee lisäydinvoimaa Ringhalsiin, jossa sillä on jo ennestään kaksi ydinvoimalaa.
ABB, Alfa Laval, Boliden, Hitachi Energy, Höganäs, Saab, Stora Enso, SSAB ja Volvo-konserni perustivat viime vuonna yhteisyrityksen tukemaan Ruotsin sähköntuotannon laajentamista.
Vattenfallin tiedotteen otsikko kertoo oleellisen. Sen mukaan ”Vattenfall ja Industrikraft allekirjoittivat sopimuksen uudesta ydinvoimasta Ruotsiin.”
Vattenfall on kesästä 2022 asti selvittänyt pienten modulaaristen ydinvoimaloiden (SMR) rakentamista Ringhalsiin. Ringhals sijaitsee Göteborgin eteläpuolella Varbergin kunnassa.
”Industrikraft ja Vattenfall ovat päässeet yhteisymmärrykseen tärkeimmistä kysymyksistä, sanoo Industrikraftin hallituksen puheenjohtaja ja Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon yhtiön tiedotteessa.
Näitä kysymyksiä ovat muun muassa vastuunjako ja rahoitus. Ensimmäisessä vaiheessa Industrikraft investoi projektiin 400 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 36 miljoonaa euroa.
Hankeen yhteisrahoituksen lisäksi teollisuus osallistuu myös resursseillaan ja osaamisellaan projektin toteutukseen ja teknologioiden valintaan.
Vattenfallin toimitusjohtajan Anne Borgin mukaan seuraavaksi projektiyhtiö on yhteydessä Ruotsin valtioon riskien jakamiseksi. Ruotsin valtiosta odotetaan myös osakasta projektiyhtiöön.Artikkelin aiheet
