Juuri nyt
|
Ruotsin susijahdin peruuntumisia koskeva valituslupa käsitellään kiireellisenä asiana
Tilaajalle
|
Tiesitkö? Revontulet eivät ole vain pohjoisen juttu – ihan toisessakin ilmansuunnassa niitä näkyy
Ruotsin susijahdin peruuntumisia koskeva valituslupa käsitellään kiireellisenä asiana
Hovioikeus myönsi lääninhallituksille valitusluvan sudenmetsästyksen pysäyttämistä koskien. Asia käsitellään hovioikeudessa nopeutettuna.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
31.12.2025
08:06
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
sudenmetsästys
ruotsi
valitukset
lääninhallitukset
Jaa
