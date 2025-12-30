Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Yhteys Bovaerin ja tanskalaisten lehmien joukkosairastumisien välillä ehkä löytymässä
Tilaajalle | Mikä meni rikki viimeksi? Kaksi metsänomistajaa kertoo, mitä koneille sattuu ja tapahtuu