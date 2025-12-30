Valtioneuvosto hyväksyi suden metsästysasetukset – suden metsästys alkaa 1. tammikuutaSuden metsästystä koskevat asetukset on tänään hyväksytty valtioneuvostossa sekä maa- ja metsätalousministeriössä.
Asetukset tulevat metsästyslain muutosten ohella voimaan 1.1.2026. Suden metsästys järjestetään täten kuluvana metsästyskautena 1.1. –10.2.2026.
Asetukset kestävän suden metsästyksen järjestämiseksi on hyväksytty. Metsästyslaissa suden ympärivuotinen rauhoitus poistuu. Suden vuosittaiseksi rauhoitusajaksi valtioneuvoston asetuksessa säädettiin helmikuun 11. päivän ja marraskuun 30. päivän välinen aika.
Valtioneuvoston asetuksilla mahdollistetaan alueellisiin kiintiöihin perustuva suden metsästys. Asetuksilla säädetään myös suden kiintiömetsästyksen käytännön järjestelyistä metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi.
Suden kiintiömetsästyksessä ilmoitukset tehdään riistanhoitoyhdistysten sijasta Suomen riistakeskukselle.
Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessa, että lausuntokierroksen jälkeen metsästysasetuksen 23. pykälää muutettiin siten, että suden kiintiömetsästyksessä ilmoitukset tehdään riistanhoitoyhdistysten sijasta Suomen riistakeskukselle.
Kuluvan metsästysvuoden metsästysalueista ja aluekohtaisista kiintiöistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksessa. Sen mukaan metsästyslaissa tarkoitetun alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen susien määrä saa olla yhteensä enintään sata yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella.
Suden metsästyskiintiöt alueittain
1) Pahkavaara 5 (metsäpeura)
2) Vuosanka 6 (metsäpeura)
3) Nivala 4 (lähisukulaisuus)
4) Kaskinen-Närpiö 8 (koirasudet, vahingot)
5) Peurainneva 6 (koirasudet)
6) Lauhanvuori 6 (metsäpeura, vahingot)
7) Eurajoki 6 (vahingot)
8) Rekikoski 6 (turvallisuus, vahingot)
9) Köyliö 3 (turvallisuus)
10) Humppila 8 (turvallisuus, vahingot)
11) Kustavi 7 (turvallisuus, vahingot)
12) Aura-Paimio 13 (turvallisuus, vahingot)
13) Kytäjä 2 (koirasudet, turvallisuus)
14) Nurmijärvi 6 (turvallisuus)
15) Tohmajärvi-Kitee 4 (vahingot, turvallisuus)
16) Kaakkois-Suomi 10 (koirasudet)
