Ulkolijoita ja koiria uhkaillut ilves surmattiin kaupungin keskustassaIlves oli vieraillut pihoilla, lähestynyt toistuvasti ulkoilevia ihmisiä ja uhannut koiria.
Suurriistayhdyshenkilöt tappoivat maanantai-iltapäivänä 29.12. Keuruun keskustassa ilveksen, joka oli aiheuttanut ihmisille vaaraa.
Poliisi sai tiedon toistuvasti pihoilla vierailleesta eläimestä tapaninpäivänä 26.12. hälytystehtävän yhteydessä. Petoyhdyshenkilöt ovat kirjanneet joulukuun aikana noin kymmenen havaintoa pihavierailuista.
Ilves oli myös lähestynyt ulkoilevia ihmisiä ja ollut lähellä hyökätä ihmisten ulkoiluttamien koirien kimppuun.
Poliisi teki 26.12. ilveksestä karkotuspäätöksen, mutta karkotusyrityksistä huolimatta eläin palasi pihoille ja jatkoi uhkaavaa käytöstään.
Komisario Teemu Karhusen mukaan on erittäin poikkeuksellista, että ilves aiheuttaa ihmiselle tällä tavoin vaaraa.
”Tämän yksilön käytös on ollut poikkeavaa ja se on lähestynyt asuttuja pihoja sekä pihoilla ja ulkoilemassa olleita ihmisiä eikä ole osoittanut minkäänlaista ihmisarkuutta tilanteissa tehtyjen omatoimisten karkotusyritysten yhteydessä. Kokonaisuudessaan havaintojen perusteella poliisin oli syytä epäillä ilveksen menettäneen ihmisarkuutensa lähes kokonaan”, Karhunen perustelee lopettamismääräystä Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.
On epäselvää, mikä sai ilveksen hakeutumaan taajama-alueelle. Usein vastaavissa tapauksissa taustalla on luontaisen ravinnon saannin vaikeutuminen.
Riistanhoitoyhdistyksen lopettivat ilveksen poliisin määräyksen mukaisesti. Raato lähetetään Ruokavirastoon tutkittavaksi.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
