Metsäkeskus toi palveluunsa pitkään toivotun ominaisuuden – ”Yksi kysytyimmistä toiminnallisuuksista” Palvelussa näkyvä tieto metsästä sekä metsänhoidon ja hakkuiden ehdotukset ovat jatkossa paremmin ajan tasalla.

Metsään.fissä näkyvä tieto metsästä sekä metsänhoidon ja hakkuiden ehdotukset ovat jatkossa paremmin ajan tasalla. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Metsänomistajat ja ammattilaiset voivat jatkossa ilmoittaa metsässä tehtyjä töitä Metsään.fi-palvelussa kuviokohtaisesti.

Tehtyjen töiden ilmoittaminen on ollut yksi kysytyimmistä toiminnallisuuksista palveluun, kertoo Suomen metsäkeskus tiedotteessaan.

Palvelussa voi esimerkiksi kertoa tehdystä taimikon harvennuksesta, johon ei ole haettu tai saatu tukea. Tehtyjä hakkuita ei voi tällä tavalla ilmoittaa.

Hoitotöiden ilmoittamisen lisäksi Metsään.fihin on tullut useita pienempiä parannuksia ja korjauksia.

Esimerkiksi klikkaamalla kartalla olevaa kuviota, aukeaa kartalle ikkuna, josta näkee tietoa kuviosta ja valittuna olevista karttatasoista. Ikkunan kautta voi siirtyä myös kuvion tarkempiin perustietoihin.

Lisäksi kartalla olevien valikoiden käyttö helpottuu, kun auki oleva valikko ei peitä enää alleen kartan muita painikkeita tai seliteikkunaa.

Metsään.fi-palvelussa näkyvä tieto muuttuu ilmoitetun tiedon mukaan ja palvelussa näkyvät tiedot metsästä sekä ehdotukset metsän hoidosta ja hakkuista pysyvät näin paremmin ajan tasalla.

Ilmoitetut työt päivittyvät palvelun tietoihin muutamassa päivässä.

”Maaliskuussa lähetettävissä ilmoituksissa on pitempi viive, mutta nekin päivittyvät palveluun kevään aikana”, tiedotteessa muistutetaan.