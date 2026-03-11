Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Metsä Fibre aloittaa Joutsenon sellutehtaalla muutosneuvottelut
Tilaajalle
|
Suomi jäämässä takamatkalle tukin hinnassa
Metsä Fibre aloittaa Joutsenon sellutehtaalla muutosneuvottelut
Lomautukset kestäisivät yhtiön arvion mukaan enintään 90 vuorokautta.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäteollisuus
11.3.2026
11:24
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
Metsä Fibre
Joutsenon sellutehdas
muutosneuvottelut
lomautus
sellumarkkinat
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Puukauppa
|
Ravirata meni rikki ‒ Stora Enson puunkuljetuksesta aiheutui miljoonakorvaukset
2
Puukauppa
|
Hiljentyneen puukaupan seuraus: Mhy lomauttaa ja varautuu irtisanomisiin ‒ lisää voi olla luvassa
3
Maanomistus
|
Rauno Numminen ei epäröinyt lähteä käräjille, kun kunta ilmoitti ottavansa hänen ostamansa kiinteistön
Tilaajalle
4
Metsänhoito
|
Sosialismin perintö näkyy yhä Puolan metsissä – ”Yksityisomistusta ei katsottu silloin hyvällä”
Tilaajalle
5
Erä
|
Metsästystä vastustavien henkilöiden epäillään pahoinpidelleen metsästysalalla tunnetun henkilön Belgiassa
Tilaajalle
6
Metsä
|
Suomi jäämässä takamatkalle tukin hinnassa
Tilaajalle
7
Metsäteollisuus
|
Viikon 10 puun hinnat: Kuusitukki vetää puukauppaa
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om