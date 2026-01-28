Mitä hiilinieluselvityksestä selvisi ja mitä sen jälkeen? – MT Liven haastattelussa Luken Antti Asikainen Pitkään odotettu selvitys metsien hiilinielulaskennan paikkansapitävyydestä valmistui.

Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Ilmastonmuutos Mia Jouslehto

MT Liven haastattelussa tällä viikolla Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Asikaista haastattelee MT:n metsätiimin päällikkö Mia Jouslehto.

Tutkimusprofessori Annika Kankaan johdolla tehty selvitystyö Suomen ja Ruotsin metsien hiilinielulaskelmien eroista valmistui alkuviikolla. Mitä selvitystyöstä jäi käteen? Ovatko Suomen ja Ruotsin metsien tilanne jatkossakin hyvin erilainen?

Hakkuumäärä Suomen metsistä jäi markkinasyistä viime vuonna 60 miljoonaan kuutioon. Saman suuruusluokan luku on näkynyt ilmastokeskustelijoiden hakkuurajoitusvaatimuksissa. Onko järkeä, että hiilinielusyistä metsien käyttöä rajoitettaisiin? Velkainen Suomi tarvitsee teollisuutta ja toisaalta täällä kutistuneet hakkuut siirtyisivät toisiin maihin. Esimerkiksi Kiina valtaa vauhdilla metsäteollisuuden markkinoita.

Näitä ja monia muita kysymyksiä ruoditaan lähetyksessä.