Suomi voi yhä saavuttaa ilmastotavoitteensa – se vaatii sekä luonnon että teknisiä hiilinieluja

Suomi ei voi saavuttaa ilmastotavoitteita ilman luonnon hiilinielujen vahvistamista, tutkimuslaitokset arvioivat. Kuva: Timo Heikkala

Suomella on hyvä mahdollisuus saavuttaa hiilineutraalius vuoden 2040 jälkeen ja hiilinegatiivisuus vuoteen 2050 mennessä, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii lisää sekä teknisiä että luonnon omia hiilinieluja.

Luke, Suomen ympäristökeskus (Syke), VTT ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat laatineet neljä eri skenaariota, joilla arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja päästö- ja nielukehityksistä.

”Tulokset eivät ole ennusteita, vaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Halusimme testata, millaisin toimin ja reunaehdoin Suomi voisi saavuttaa ilmastotavoitteensa pitkällä aikavälillä”, kertoo johtava tutkija Tiina Koljonen VTT:ltä.

Ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa, jos kaikki sektorit panostavat tavoitteiden saavuttamiseen. Sektoreita ovat teollisuus, maatalous, energia, liikenne ja maankäyttö.

”Nykytoimin tai hallituksen esittämin lisätoimin Suomi ei voi saavuttaa hiilineutraalisuustavoitettaan vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus on kuitenkin hyvin mahdollista pitkällä aikavälillä”, Koljonen sanoo.

”Jos hakkuut pysyvät korkeina, metsien hiilinielu jää pieneksi.” Tarja Silfver

Suomi ei voi saavuttaa ilmastotavoitteita ilman luonnon hiilinielujen vahvistamista. Lisäksi tarvitaan teknisiä hiilinieluja, joissa hiilidioksidia otettaan talteen ja varastoidaan pysyvästi.

Toistaiseksi teknisten nielujen käyttöönottoa rajoittavat investointikustannukset, poliittisen ohjauksen puute, lupakäytännöt ja hiilidioksidin kuljetukseen vaadittavan infrastruktuurin puuttuminen.

Metsien käytön ja hiilivaraston tasapaino ratkaisee paljon, sanoo Luken erikoistutkija Tarja Silfver.

”Jos hakkuut pysyvät korkeina, metsien hiilinielu jää pieneksi. Nieluja voidaan vahvistaa muuttamalla metsänkäsittelyä, mutta se on hidas prosessi – siksi päätöksiä on tehtävä nyt.”

Tutkimuslaitosten kyselyyn vastanneista moni ei ole valmis siirtymään täysin vegaaniseen ruokavalioon hillitäkseen ilmastonmuutosta. Kuva: Carolina Husu

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii myös rakenteellisia muutoksia koko yhteiskunnassa.

Tutkimuslaitosten kyselyssä 68 prosenttia vastaajista piti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tärkeänä tavoitteena. 58 prosenttia vastasi, että Suomen tulee pitää kiinni kansallisista ilmastolain tavoitteista.

Suomalaiset ovat myös jo tehneet paljon. Kyselyyn vastanneet kertovat vähentäneensä kulutusta ja ruokahävikkiä, muuttaneensa ruokavaliotaan ja lisänneensä kierrätystä. Valmius suurempiin muutoksiin, kuten täysin vegaaniseen ruokavalioon tai täyssähköauton hankintaan on selvästi vähäisempi.