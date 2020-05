Metsä

Sahateollisuuden vienti sujuu mutta syksyyn liittyy paljon epävarmuutta – "Puurakentamisen vauhdittaminen olisi nyt parasta talouden elvytystä" Metsä Juha Kaihlanen Sahatavaran hintoihin on saatu hieman korotuksia viime vuoden laskun jälkeen. Kuusen hinta on noussut mäntyä enemmän.

Sanne Katainen

Westas Groupissa on tällä viikolla siirrytty kahdesta työvuorosta kolmeen. Kuva on Raunion sahalta Koski Tl:stä. Konsernin toinen tuotantolaitos on Pihlavan saha Porissa.

Suomalaisen sahatavaran tuotantoa ja vientiä leikkasivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lakko ja koronan aiheuttamat toimitusten peruutukset lähinnä Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Tuotanto jäi neljänneksen pienemmäksi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Westas Groupin toimitusjohtajan Pekka Kopran mukaan kysyntä vientimarkkinoilla ei ole sukeltanut niin paljon, miltä vielä jonkin aikaa sitten saattoi näyttää. Koronakriisin vaikutukset alkoivat näkyä kiinalaisen uudenvuoden aikaan tammikuun lopulla, jolloin toimitukset Kiinaan ovat tavanomaisesti muutenkin pysähdyksissä. Kun Kiinassa tuotanto jälleen virisi, toimituksia Eurooppaan jouduttiin peruuttamaan 2–6 viikoksi maista ja ostajista riippuen. Sahatavaran kauppa suomalaisille yrityksille tärkeisiin maihin, kuten Egyptiin ja Japaniin, käy Kopran mukaan melko vakaasti. Myönteisiä merkkejä on paikoin myös Euroopan markkinoilla. Saksalaiset höyläämöt näkevät ensi kesän kohtuullisen positiivisena. ”Kun ihmiset ovat enemmän kotona, laitetaan uutta paneelia seiniin ja korjataan piha-aitaa. Sitä näkyy myös Suomessa.” Öljyn ja kaasun hinnan laskun Kopra sanoo sen sijaan heikentävän vientinäkymää muun muassa Algeriaan, joka on suuri kaasuntuottaja. Westas Group on myynyt tuotantonsa kesälomiin asti. Kahdessa vuorossa tuotanto ehti pyöriä 1,5 kuukautta, kun varastojen kasvua haluttiin hillitä toimitusten peruunnuttua koronan vuoksi moniin Euroopan maihin. Tällä viikolla on siirrytty kahdesta työvuorosta kolmeen. ”Kesälomien jälkeen elokuussa katsotaan tilannetta uudelleen.” Loppuvuosi näyttää Kopran mukaan varsin sumuiselta. Rakentamisen arvioidaan vähenevän heikkenevien talouksien mukana, kun suunniteltuja hankkeita mahdollisesti siirretään kysynnän laskiessa. ”Syksyyn liittyy paljon epävarmuutta. Esimerkiksi Kiinasta ja Japanista tulleet viimeisimmät raportit ovat tosi varovaisia.” Viime vuoden toisella puoliskolla sahateollisuuden kannattavuus heikkeni jyrkästi ja monen yrityksen koko vuoden tulos vajosi tappiolle. Näin kävi myös Westas Groupille, jonka tulos ennen veroja oli 1,1 miljoonaa euroa miinuksella. Tämän vuoden puolella sahatavaran hintoihin on saatu hieman korotuksia. Kuusen hinta on noussut mäntyä enemmän. Hintaero on kuusen hyväksi noin 7–8 euroa kuutiometriltä. Ilman lakon raskasta laskua alkuvuoden tulos voisi olla Kopran mukaan plussalla. Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori näkee sahateollisuudella olevan merkittävän roolin, kun koronan runtelemaa taloutta elvytään. ”Puurakentamisen vauhdittaminen olisi nyt parasta talouden elvytystä, joka tukisi myös ilmastopolitiikkaa kestävästi. Nyt on aika nostaa puurakentaminen kunnolla esille.” Merivuori muistuttaa, että Ranskassa julkisessa rakentamisessa pitää käyttää 50 prosenttia puuta. ”Jos tämä onnistuu Ranskassa, miksi se ei onnistuisi myös meillä täällä.” Hän harmittelee, ettei ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) asettamassa Kestävä elvytys -ryhmän väliraportissa puhuttu puurakentamisesta. Talouden työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmä esittää kasvun vahvistamiseksi investointeja tie- ja ratahankkeisiin sekä muuhun julkiseen rakentamiseen. ”Tärkeää olisi, että panoksia laitettaisiin alemman tieverkon kunnossapitoon. Se edistäisi raskaan kuljetuskaluston hyödyntämistä”, Merivuori sanoo. Jukka Pasonen Sahatavaran vienti Suomesta jäi tammi–helmikuussa yli neljänneksen pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Jukka Pasonen Viime vuonna sahatavaran vientihinnat putosivat roimasti, mutta tänä vuonna hintoihin on saatu hieman korotuksia. Aiheet Kai Merivuori Krista Mikkonen Pekka Kopra Sahateollisuus ry Vesa Vihriälä Westas Group sahatavara