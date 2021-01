Ministeri Leppä tuontihakkeen tulvasta: "Tässä on iso kansallisten talkoiden paikka. Laitetaan metsien hoitorästit kuntoon ja kotimaista kattilaan"

Kai Tirkkonen

Metsien hoitorästien kunnostukseen on ministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan tarjolla kelpo kannusteet. Kontioforest Oy haketti metsähaketta Pyhäjoella torstaina.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoo seuranneensa huolestuneena tuontihakkeen kasvavaa käyttöä energialaitoksilla.

"Tämähän on ollut nähtävissä jo koko viime vuoden. On aivan absurdia, että meille tuodaan haketta ulkomailta ja meillä on metsissä hoitorästejä valtava määrä, puhutaan melkein miljoonasta hehtaarista."

Leppä toteaa, ettei hallituksella ole mitään yksittäistä keinoa, jolla tilanne korjattaisiin.

"Totta kai jokainen ostaa mistä ostaa. Eihän valtio sitä tule määräämään."

Ministerin mukaan nyt tarvitaan laajaa yhteistyötä.

"Tässä on iso kansallisten talkoiden paikka. Laitetaan metsien hoitorästit kuntoon ja kotimaista kattilaan."

Metsien ensiharvennukseen ja nuoren metsän kunnostukseen on Lepän mukaan tarjolla kelpo kannusteet. "Meillä on kemeravarat ja lisää rahaa on laitettu perustienpitoon."

Kuntapäättäjien hän toivoo katsovan kunnallisten energialaitosten toimintaa niin, että alue- ja kokonaistaloudelliset vaikutukset otetaan huomioon.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi tänään perjantaina energialaitosten päälliköiden ilmoittaneen kotimaisille hakeyrittäjille, että tuontikanavia ulkomaiselle hakkeelle on pakko avata, koska kotimaisen hakkeen toimitusvarmuuteen ei voi luottaa turpeen polton vähentyessä.

"Pidän kyllä outona, että vedotaan ulkomaisten parempaan toimitusvarmuuteen. Jos näin todella on, niin kyllä pitää pistää hihat heilumaan kiireen vilkkaa ja laittaa kotimaiset ketjut kuntoon."

Leppä toteaa, että maa- ja metsätalousministeriö pohtii yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, kuinka turpeen polton vähentyessä pystytään turvaamaan huoltovarmuus, kuivike- ja kasvualustaturpeet sekä biohiilen raaka-aine.

Samassa yhteydessä on hänen mukaansa mahdollista katsoa myös laajemmin kotimaisen energiahakkeen tilannetta.

