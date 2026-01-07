Sairaaloiden terveysmetsiä on hyödynnetty sosiaalityössä ja synnytyksen käynnistämisessä Ammattilaiset arvioivat, että metsä kohentaa hyvinvointia ja vähentää stressiä.

Sairaaloiden terveysmetsät ovat kaupungin ja hyvinvointialueen omistamia, kaikille avoimia luontoalueita. Kuvan metsä ei liity juttuun. Kuva: Maria Miklas

Kajaanissa ja Lahdessa sairaaloiden yhteyteen on perustettu terveysmetsät tukemaan sairaaloiden asiakkaiden ja henkilöstön sekä alueiden asukkaiden hyvinvointia.

Luonnonvarakeskus Luke selvitti terveysmetsien hyödyntämistä kyselytutkimuksella, josta selvisi, että noin puolet vastaajista oli käyttänyt metsiä työssään.

Yleisintä oli ohjeistaa asiakasta menemään terveysmetsään omatoimisesti. Osa ammattilaisista toteutti asiakaskäyntejä metsäympäristössä, osa taas ohjasi potilastaan ulkoilemaan metsässä läheistensä kanssa, Luke kertoo tiedotteessa.

”Terveysmetsä sopi kuntoutusympäristöksi esimerkiksi fysio- ja toimintaterapiassa, ja sosiaalityöntekijät tapasivat siellä asiakkaitaan. Hyödynnettiinpä terveysmetsää tulosten mukaan myös esimerkiksi synnytyksen käynnistämisessä”, kertoo Luken tutkija Maija Lipponen, joka tekee väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa.

Sairaaloiden terveysmetsät ovat kaupungin ja hyvinvointialueen omistamia, kaikille avoimia luontoalueita. Terveysmetsäksi nimeämisellä on haluttu nostaa esiin luonnon terveysvaikutuksia ja niiden hyödyntämistä osana sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Sairaaloiden terveysmetsiin on tehty esteettömiä reittejä, jotka ovat kuljettavissa erilaisilla apuvälineillä.

Lääkärit, terapeutit ja kätilöt sekä ohjaajat ja sosiaalityöntekijät hyödynsivät terveysmetsää asiakas- tai potilaskäytössä useammin kuin hoitajat ja asiantuntijatyötä tekevät.

Työyhteisön ja esihenkilöiden tuki edistivät terveysmetsän käyttöä työssä, kun taas esteitä olivat ajan ja osaamisen puute, terveysmetsän kaukainen sijainti työpisteeseen nähden tai terveysmetsän sopimattomuus työnkuvaan.

”Tulokset osoittavat, että tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista olisi hyvä sisällyttää entistä vahvemmin sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Luonto voi olla tehokas tuki muun hoidon rinnalla, mutta sen hyödyntäminen vaatii osaamista ja resursseja”, Lipponen kuvaa.

Ammattilaiset arvioivat, että metsä kohentaa asiakkaiden hyvinvointia ja vähentää stressiä.

Lipposen mukaan tauot luonnossa voisivat lisätä myös hoitoalan ammattilaisten työssä jaksamista.