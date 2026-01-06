Jalostetut siemenet lisäävät metsien kasvua ja hiilensidontaa merkittävästi Tapion tuottamat havupuiden siemenet lisäsivät puuston kasvua noin miljoonalla kuutiolla.

Metsänuudistuksessa käytetään usein jalostettuja taimia. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Metsänhoito Anniina Jokinen

Jalostetut siemenet lisäävät metsän kasvua ja tehostavat hiilensidontaa, kertoo Tapio.

Tapio Palvelut Oy selvitti viime vuonna, miten sen tuottamat jalostetun kuusen ja männyn siemenet kasvattavat metsien hiilinielua. Yhtiö tuottaa noin puolet Suomessa taimituotannossa ja metsänuudistamisessa käytetystä siemenmateriaalista.

Selvityksestä ilmeni, että jalostetut siemenet lisäsivät metsien kasvua noin miljoona kuutiota vuonna 2024. Hiilinieluun vaikutus oli yli miljoona tonnia hiilidioksidia. Se vastaa noin 130 000 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä.

Jalostetut siemenet parantavat puuston laatua ja kasvua, terveyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä auttavat turvaamaan viljelyvarmuuden. Pääpuulajien taimitarhatuotanto nojaa Suomessa siemenviljelyksillä tuotettuun siemeneen aivan maan pohjoisimpia osia lukuun ottamatta.