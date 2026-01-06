Yle: Susijahtia häiritty KustavissaPoliisi muistuttaa, että kaikenlainen metsästyksen häirintä on lainvastaista ja pahimmillaan myös äärimmäisen vaarallista.
Sudenmetsästystä on häiritti kummallakin varsinaissuomalaisella lupa-alueella, kertoi Suomen Metsästäjäliiton varapuheenjohtaja Marko Laine Ylelle 5. tammikuuta. Laineen mukaan passiketjuissa on kulkenut ulkopuolisia tarkoituksenaan häiritä sudenmetsästystä.
Lounais-Suomen poliisi kertoi Ylelle, että häirinnästä ei ole tehty rikosilmoituksia. Poliisin mukaan Kustavissa oli soitettu hätäkeskukseen, koska metsästystilannetta oli häiritty sanallisesti. Rajavartiolaitoksen väki kävi tehtäväkirjausten mukaan selvittämässä asiaa.
Varsinais-Suomessa on kaksi sudenkaatoon myönnettyä lupa-aluetta. Aura-Paimion alueella kiintiön kaikki 13 sutta on kaadettu. Kustavissa seitsemästä sudesta oli loppiaisena puolen päivän aikaan yksi kaatamatta.
Suden kiintiömetsästyksen tilanne 6.1. klo 12.24
Saaliit/Kiintiö:
Aura-Paimio 13/13
Eurajoki 2/6
Humppila 6/8
Kaakkois-Suomi* 6/10
Kaskinen-Närpiö* 2/8
Kustavi 6/7
Kytäjä* 0/2
Köyliö 1/3
Lauhanvuori 5/6
Nivala 3/4
Nurmijärvi 2/6
Pahkavaara 5/5
Peurainneva* 1/6
Rekikoski 3/6
Tohmajärvi-Kitee 3/4
Vuosanka 2/6
Tähdellä * merkityillä kiintiöalueilla on tavattu koirasusia.
Poliisi muistuttaa, että kaikenlainen metsästyksen häirintä on lainvastaista ja pahimmillaan myös äärimmäisen vaarallista.
Lounais-Suomen poliisi kehottaa tiedotteessaan metsästäjiä äärimmäiseen varovaisuuteen ja muita luonnossa liikkujia tarkkaavaisuuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
Suden metsästyskausi päättyy 10.2.2026.
