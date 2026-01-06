Siirry pääsisältöön
Voiko takkaa lämmittää liikaa? ”Tulisija ja hormi ovat kovilla, jos tulisijaa lämmitetään parikin päivää”
Tunnistatko ilveksen jäljen?
Ulkona vastaantulevat eläinten isot jäljet herättävät usein mielenkiinnon. Näin tunnistat ilveksen jättämät jäljet.
Tilaajalle
Metsä
|
Erä
6.1.2026
19:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
ilves
lumijälki
tassun jälki
Nisäkkäät
Talvisää
Lumi (Sää)
