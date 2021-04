Stora Enso paransi reippaasti alkuvuonna: "Kysyntänäkymät ovat hyvät kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi paperissa"

Jyri Nikkilä

Stora Enso ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että paperien tuotannon suuren ylikapasiteetin vuoksi se aikoo sulkea pysyvästi Kvarnsvedenin tehtaan Ruotsissa ja Veitsiluodon tehtaan Kemissä. Kuva on Veitsiluodon tehtaalta.

Stora Enson liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta 3,1 prosenttia 2 276 miljoonaan euroon.

Liiketulos nousi 180 miljoonasta 328 miljoonaan euroon. Liiketulos sisältää metsäomaisuuden 74 miljoonan euron myyntivoiton.

Liiketulos liikevaihtoon verrattuna parani 8,1 prosentista 14,4 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa osavuosikatsauksessa, että maailmankauppa on toipunut odotettua nopeammin tänä vuonna, ja siinä tärkeänä tekijänä on ollut talouden elpyminen Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Hallitusten nopeat elvytystoimet ovat myös auttaneet piristämään maailmantaloutta ja välttämään syvät taantumat.

"Koko vuoden kysyntänäkymät ovat hyvät kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi paperissa."

Ilman Paper-divisioonaa Stora Enson liiketulos lähes kaksinkertaistui vuoden takaisesta ja oli yli 360 miljoonaa euroa.

Paperien tuotannon suuren ylikapasiteetin vuoksi yhtiö ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se aikoo sulkea pysyvästi Kvarnsvedenin tehtaan Ruotsissa ja Veitsiluodon tehtaan Kemissä.

Stora Enson kummankin pakkausdivisioonan suorituskykyä Bresky kuvaa hyväksi. Kuluttajapakkauskartongin ja aaltopahvin raaka-aineiden kysyntä on vahvaa.

Hän kehuu puutuotteiden eli Wood Products -liiketoiminnan menestyvän sekä perinteisessä sahatavarassa että rakentamisen ratkaisuissa, joissa yhtiö laajentaa toimintaansa Euroopan kotimarkkinoiden ulkopuolelle.

"Selluhintojen elpyminen yhdistettynä vahvaan tuotantoon ja toimituksiin paransi Biomaterials-divisioonamme kannattavuutta."

Oulussa aaltopahvin pintaosaa valmistavan kraftlainerikoneen ylösajo etenee Breskyn mukaan suunniteltua nopeammin. Käyttökatteella mitattu koneen kannattavuusraja saavutetaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Stora Enso on päättänyt luopua liukosellun eli tekstiilikuitujen raaka-aineen valmistuksesta. South China Morning Post kertoi maaliskuussa, että liukosellua on käytetty viskoosin tuotannossa Kiinassa Xinjiangin maakunnassa, missä uiguurivähemmistön ihmisoikeustilanne on huono.

Liukosellusta luopumista Bresky perustelee sillä, että Stora Enson maailmanlaajuinen markkinaosuus on hyvin pieni, eikä yhtiö katso pystyvänsä kasvattamaan sitä.

"Liukosellun ja markkinasellun välinen hintaero on pieni, eikä se kannusta meitä monimutkaistamaan selluntuotantoamme ja kasvattamaan tuotantokustannuksiamme."

"Jatkamme entistä paremman ja kestävämmän teknologian innovointia biopohjaisia tekstiilejä varten. TreeToTextile on hanke, jonka kautta olemme investoineet yhdessä muiden johtavien yritysten kanssa vastuullisten tekstiilien tuotantoteknologiaan, jonka uskomme olevan uraauurtava", Bresky toteaa.

Juttua täydennetty klo 10.01