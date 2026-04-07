Lehdet: Metsäkoneita valmistetaan Venäjän Karjalassa pakotteiden ajamana − näin monta konetta on jo kasattu Helmikuuhun mennessä Petroskoissa toimiva yhtiö oli valmistanut runsaat 280 metsäkonetta.

Metsäkoneen osia Suomessa. Kuvituskuva on peräisin Viestimedian arkistosta. Kuva: Tommi Hakala

Katja Lamminen

Venäjän Petroskoissa toimiva Amkodor-Onego -niminen yritys kehittää ja kokoaa metsäkoneita osista ja materiaaleista, joita Venäjältä ja Valko-Venäjältä on saatavissa. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Suomessa Metsälehti, joka siteeraa uutisessaan Karjalan Sanomia.

Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvään Venäjään kohdistetut pakotteet käytännössä lopettivat metsäkoneiden viennin maahan.

Nyt Amkodor-Onego -yhtiössä noin sata työntekijää suunnittelee, kehittää ja kokoaa uusia harvestereita ja kuormatraktoreita.

Helmikuuhun mennessä yhtiö oli valmistanut runsaat 280 konetta. Tehtaassa valmistetaan myös koneiden varaosia.

”Pakotteiden olosuhteissa yhtiö sai uuden sysäyksen kehitykselle. Tuotantolaitoksessa on suurin metallin laserleikkauskone Karjalassa. Lisäksi on toimitettu metallin taivutuskone”, Karjalan päämies Artur Parfentšikov kertoo paikalliselle lehdistöpalvelulle ja Karjalan Sanomille.

Yhtiön suunnitelmissa on hankkia lisää tarvittavia laitteita ja lisätä koneiden tuotantoa ainakin 250 kappaleeseen vuodessa.

