Metsäalan perustutkintoon haki ensisijaisesti 741 henkilöä, mikä on uusi ennätys. Ennätys johtunee siitä, että metsäalan oppilaitokset ovat lisänneet markkinointia etenkin sosiaalisessa mediassa.
Metsäalan opintojen näkyvyyttä ovat tukeneet alan yhteiset tv- ja radiokampanjat sekä Metsäliiga. Metsäliiga esittelee metsäalan arkea TikTokissa, ja mukana on ollut useita alan tunnettuja toimijoita.
”Ehkä tehokkainta alan markkinointia onkin se, kun metsäalalla töitä tekevä aktivoituu someen kertomaan, mitä metsäalalla työskenteleminen on”, Metsämiesten Säätiö toteaa tiedotteessa.
Yhteishaun hakumäärät ovat jo selvillä, vaikka opiskelijavalinnat julkaistaan vasta 11. kesäkuuta seutuvilla.
