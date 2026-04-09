Turvasovellus hälyttää läheisiä, jos metsänomistajasta ei kuulu mitään Ruotsalaisen Södran kehittämän sovelluksen tavoitteena on parantaa yksin metsässä puurtavien työturvallisuutta.

Turvasovellus on saatavilla sekä ruotsiksi että englanniksi. Kuva: Johanna Nilsson

Anni-Sofia Hoppi

Ruotsalainen metsäyhtiö Södra on kehittänyt metsänomistajien ja alan yrittäjien työturvallisuutta parantavan Tryggve-nimisen sovelluksen.

Erityisen riskialtista on myrskypuiden korjaaminen yksin. Haastavammat työt olisi siksi hyvä jättää ammattilaiselle, mutta osa haluaa korjata tuhopuut pois saman tien riskeistä huolimatta.

Metsänomistaja tai yrittäjä voi tällaisissa tilanteissa laittaa sovellukseen päälle ajastimen. Kun aika on kulunut loppuun, sovellus lähettää automaattisesti hälytyksen käyttäjän asettamille yhteyshenkilöille.

Työn touhussa ajastimen sulkeminen voi helposti unohtua, vaikka sovellus lähettää muistutuksia ennen aikarajan umpeutumista. Hälytyksen voi kuitenkin perua jälkikäteen, jos kaikki on kunnossa.

Jos taas metsätöiden tekijästä ei kuulu mitään, voi yhteyshenkilö jakaa metsätöiden tekijän sijainnin sovelluksen kautta suoraan hätäkeskukselle.

Södra on kehittänyt sovellusta yhdessä metsänomistajien ja urakoitsijoidensa kanssa. Sovellusta voi metsätöiden lisäksi käyttää myös esimerkiksi kalastusreissuilla tai vaikkapa huonolla ajosäällä kotimatkan aikana.

Sovelluksen voi ladata Google Playsta tai App Storesta sekä ruotsiksi että englanniksi.