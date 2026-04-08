Hirvijahdin kulkua perattiin käräjillä – hirven kaatajalle tuntuva tuomio Oulun käräjäoikeus käsitteli maaliskuussa tapausta, jossa hirvi ammuttiin auton läheltä.

Jaa Kuuntele

Hirvijahdin tapahtumia päädyttiin setvimään käräjille. Kuvituskuva, kuva ei liity tapaukseen. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Rikos tapahtui lokakuussa 2024 Oulaisissa järjestetyssä hirvijahdissa. Käräjäoikeudessa selvitettiin sitä, oliko metsästäjä ampunut hirven niin, että oli ajanut autonsa lähelle paikkaa, johon koira oli ajamassa hirveä.

Metsästyslain mukaan riistaeläintä ei saa ampua moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä näiden suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä näitä.

Jahdissa metsästyksenjohtajana toiminut henkilö oli tarkastellut metsästäjän toimintaa Tracker-sovelluksesta. Hänen mukaansa metsästäjä oli ajanut autonsa käytännössä hirven eteen ja ampunut hirven.

Keskipohjanmaan tietojen mukaan metsästäjä kiisti syytteen ja vaati sen hylkäämistä. Hän vetosi vastauksessaan siihen, ettei koira liikkunut samaa reittiä kuin hirvi, vaan koira oli tullut tien yli eri paikasta kuin hirvi. Käräjäoikeus luotti ratkaisussaan sovelluksesta saatuihin paikannus- ja aikatietoihin.

Käräjäoikeus tuomitsi metsästäjän 150 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 1 150 euroa. Lisäksi hänet tuomittiin menettämään kiväärinsä valtiolle rikoksentekovälineenä siihen saakka, että tuomio saa lainvoiman. Mies määrättiin myös metsästyskieltoon, joka päättyy vuoden 2027 maaliskuussa.

Mies on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.

