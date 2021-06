Komissio ylittää toimivaltansa metsästrategiassa, moittii meppi Elsi Katainen: "Tässä menee raja, jota ei voi hyväksyä"

Sanne Katainen

Elsi Kataisen mielestä Euroopan komissio polkee metsästrategialuonnoksellaan jäsenmaiden päätäntävaltaa.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajan Elsi Kataisen (kesk.). mielestä Euroopan komissio ylittää toimivaltansa EU:n viime viikolla vuodetussa metsästrategiassa.

Komission on määrä julkaista metsästrategiansa vasta heinäkuussa, mutta luonnos vuoti julkisuuteen jo etukäteen. Sisällöltään luonnos poikkeaa merkittävästi sekä parlamentin että neuvoston näkemyksistä.

"Komission ehdottamat yhteiset metsien hoito- ja käyttösuunnitelmat ja kestävän metsänhoidon uudelleen määrittely tarkoittaisivat käytännössä EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa. Tässä menee raja, jota ei voi hyväksyä. Komissio astuu tietoisesti jäsenmaiden toimivallan tontille ja se on pysäytettävä", Katainen vaatii.

Luonnos painottaa metsien roolia ilmastonmuutoksen hillitsijänä ja hiilinieluna. Puun käyttöä luonnoksessa linjataan yksityiskohtaisesti, mikä Kataisen mukaan on metsien talouskäytön näkökulmasta ongelmallista.

"Ei komissio voi päättää puun käytöstä markkinoiden tai omistajien puolesta. On hyvä, että pitkäikäisiin puutuotteisiin panostetaan, mutta komissiolta näyttäisi kokonaan puuttuvan ymmärrys uusista biotalouden innovaatioista eli siitä, mitä kaikkea puun sivuvirroista jo tehdään kemikaaleista tekstiileihin ja muovia korvaaviin tuotteisiin", Katainen sanoo.

Myös EU:n metsästrategian pääneuvottelija Petri Sarvamaa (kok.) moitti vuotanutta strategiaa kovin sanoin.

"EU:n metsälainsäädäntö etenee huonoon suuntaan. Hallitus on samalla täysin tuuliajolla, eikä yhtenäistä metsäpoliittista linjaa ole. Suomen tulisi edistää tätä kansallisen intressin kysymystä yhdessä rintamassa. Muuten lasku kansantaloudelle tulee olemaan valtava", hän kirjoitti Twitterissä.

Kataisen mielestä jäsenmaiden ja parlamentin on pistettävä loppu komission metsävallankaappaukselle.

"On ällistyttävää, että komissio ei näytä lainkaan ottavan huomioon jäsenmaiden ja parlamentin kantoja EU:n metsäpolitiikasta, jotka toteavat yksiselitteisesti metsäpolitiikan kuuluvan jäsenmaille eli sinne, missä tietämys ja ymmärrys omista metsistä on parhain. Komission pitäisi muistaa, että lopulta sen toiminta on parlamentin ja jäsenmaiden luottamuksen varassa", hän vetoaa.

