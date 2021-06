Myrsky kaatoi satojatuhansia kuutioita metsää ja katkoi sähköjä Pohjois-Pohjanmaalla

MHY Koillismaa

Vaarallisesti kaatuneita myrksypuita ei saa käsitellä itse, jos ei ole riittävää ammattitaitoa.

Tiistaina riehunut ukkosmyrsky kaatoi Pohjois-Pohjanmaalla metsää ja katkoi sähköt tuhansilta.

Puustotuhot keskittyvät Utajärveltä noin 100 kilometriä koilliseen etenevällä vyöhykkeellä, joka on 10–20 kilometriä leveä. Paikoin alavilla paikoilla puusto on säästynyt, vaaroilla ja vasta harvennetuissa metsissä tuhot ovat suuremmat, kertoo Koillismaan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Antti Härkönen.

"Puuta on nurin herkästi kuusinumeroisia lukuja: 100 000–200 000 mottia Metsähallituksella ja yksityisillä saman verran", kuuluu Härkösen ensiarvio tuhojen laajuudesta.

"Nyt on keskitytty siihen, että ihmiset pääsisivät kulkemaan. Meidän koneet on otettu hätäaputöihin. Melkein joka pitäjässä oli 1 000 taloutta ilman sähköä."

Carunan häiriökartan mukaan keskiviikkoiltapäivänä Pohjois-Suomessa oli vailla sähköä vielä 2 145 asiakasta Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa ja Posiolla.

Metsähallitus on sulkenut Kylmäluoman retkeilyalueen Taivalkoskella. Alueella on kaatunut puita rakennusten ja reittipolkujen päälle. Myös Rokuan, Hossan, Syötteen ja Oulangan kansallispuistoissa puita on kaatunut.

Härkönen arvioi, että teiden avaamisessa ja sähkölinjojen korjaamisessa kestää vielä tämä ja ensi viikko.

Juurineen kaatuneilla puilla ei ole palava kiire korjuuseen eikä vaarallisia myrskypuita saakaan käsitellä itse, Härkönen painottaa.

"Älkää ystävät kalliit menkö itse sahan kanssa huseeraamaan, jos ei ole ammattitaitoa. Se on äärimmäisen vaarallista työtä."

Kaatuneen puun täysimääräistä hyödyntämistä hankaloittaa se, että sahojen kesäseisokit ovat alkaneet.

Osa tukkikokoisesta myrskytuhopuusta päätyy väistämättä kuitupuuksi. Kuitupuukin olisi hyvä saada korjattua ennen ensi talvea, jotta sen laatu pysyy riittävänä.

Vaaroilla ja vasta harvennelyissa metsissä syntyneet tuhot olivat suurimpia.