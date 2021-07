Pihka vanhin voitehista – pihkatuotteissa kuusen pihka on yleisintä, mutta myös muilla puulajeilla on potentiaalia

Pihkasta voi valmistaa esimerkiksi saippuaa, hyönteiskarkoitteita ja erilaisia voiteita. Arvokas raaka-aine on antimikrobinen, ja sitä on käytetty jopa purkan tavoin.

Reijo Haukia

Vihreähattuinen Heli Pirinen ohjeistaa kurssilaisia.

Jo kivikaudella pihkaa käytettiin purukumina. Pureskelluista pihkan paloista on eristetty dna:ta. Näin on saatu tietoa muun muassa pureskelijan ruokavaliosta. Nykyään pihkaa hyödynnetään pääasiassa kosmetiikassa, lääkevalmisteissa ja siivoustuotteissa. Pihkan lisäämistä eläinten rehuunkin on tutkittu antibioottiresistenssin näkökulmasta.

Pihka on antimikrobinen aine, jolla puu suojaa itseään ulkoisilta vaurioilta, tuholaisilta ja taudinaiheuttajilta. Kun runkoon tulee vaurio, erittyy puusta ensimmäisenä fysiologista pihkaa. Puuhun alkaa kuitenkin muutaman viikon kuluessa muodostua lisää pihkatiehyitä ja pihkan erittyminen kiihtyy. Tämä patologinen pihka suojelee puuta esimerkiksi mikrobeja ja hyönteisiä vastaan.

Pihka voidaan jakaa myös aktiivi- ja passiivipihkaan. Aktiivipihka on valuvaa ja helposti juoksevaa välittömästi puun haavautumisen jälkeen erittyvää ainetta. Passiivipihka taas on ollut rungolla jo jonkin aikaa ja ehtinyt reagoida hapen ja UV-valon kanssa.

Heli Pirinen IdeaNature Oy:stä kertoo, että passiivipihka on haavojen sulkemisominaisuuksiltaan parempaa. Jos pihkaa kerää, ei siis haittaa vaikka pihkakokkare olisi ollut rungolla jo pidempään

Reijo Haukia

Pihkasaippua saa levätä muoteissa noin kuukauden, jotta sen pH-arvo laskee noin kolmestatoista yhdeksään.

Kajaanin Impilinnassa opeteltiin Pirisen vetämällä kurssilla valmistamaan kuusen pihkasta kosmetiikkaa. Kurssilla valmistettiin pihkasta saippuaa, voidetta ja erilaisia puikkoja, joilla voi hoitaa esimerkiksi hyönteisten pistoja.

”Pelkästään puhtaasta pihkastahan voi tehdä myös saippuaa, mutta siitä tulee kallista. Kilohinta pihkalle kun on noin 50 euroa.”

Erilaiset öljyt lisäävät käyttömukavuutta ja niillä saippua saadaan esimerkiksi vaahtoamaan.

Kosmeettisiin valmisteisiin lisätään usein myös mehiläisvahaa, jolla on pihkan tavoin antimikrobisia ominaisuuksia. Sillä saadaan jämäköitettyä esimerkiksi huulirasvatuubiin tehtävät pihkapuikot.

Pihkan käsittelyn helpottamiseksi se kannattaa liuottaa aluksi öljyyn. Etanolin lisääminen nopeuttaa liukenemista. Näin saadaan niin sanottu emoliuos.

”Jos kotikosmetiikkaa tekee, niin siinähän voi käyttää jotain hienompaakin öljyä. Kaupallisesta näkökulmasta kovin kallis öljy ei kuitenkaan kannata”, Pirinen sanoo.

Pihkaa kerätessä joukkoon päätyy väkisinkin roskaa. Nestemäisestä emoliuoksesta ne on helppo suodattaa pois.

Valmiiseen lopputuotteeseen pihkaa ei tarvita kovin paljoa. Jotta tuotteesta saa pihkan hyödyt, 10 prosenttia riittää. Sen ylittävä määrä pihkaa ei tuo tuotteeseen juurikaan lisähyötyjä.

”Kotona pihkatuotteita voi tehdä tilavuusmitoilla esimerkiksi ruokalusikallisina, mutta kun kaupalliseen käyttöön tehdään, niin mitataan grammoissa ja lasketaan pitoisuudet tarkasti.”

Pihkaa käsiteltäessä tärkeää on se, että se ei saa lämmetä yli 40 asteeseen. Esimerkiksi vesihauteessa kuumentaminen ei siis kannata ellei pysty tarkkailemaan lämpötilaa tarkasti.

”Yli neljässäkympissä vaikuttavat aktiiviaineet alkaa hajota ja pihkan vaikutusteho laskee”, Pirinen kertoo.

Reijo Haukia

Pihkaa voidaan käyttää esimerkiksi saippuoiden, voiteiden tai pihkapuikkojen valmistukseen.

Pihkaa tuotetaan Suomessa kysyntään nähden liian vähän. Pihkatuotteiden kysyntä on luonnontuotealan ammattilaisen näkökulmasta kuitenkin nousussa.

”Liian vähän on saatavilla kotimaista pihkaa. Paljon joudutaan tuomaan ulkomailta.”

Nykyisin pihkatuotteissa käytetään pääasiassa kuusen pihkaa, sillä sitä on tutkittu paljon.

Piristä kiinnostaisi seuraavaksi tutkia eri pihkojen ominaisuuksia tarkemmin.

Esimerkiksi männyn pihkasta on löytynyt tutkimuksissa yhdisteitä, joilla on havaittu olevan syöpäsolujen kasvua hillitseviä vaikutuksia.

Pirisen mukaan pihkasta on moneksi. Sitä voitaisiin hyödyntää entistä enemmän esimerkiksi puhdistusaineissa.

”Olisi mielenkiintoista tutkia pihkaa tautia aiheuttavien mikrobien hallinnassa, esimerkiksi käsihygienia- ja pintapuhdistusvalmisteissa tai jopa lääkevalmisteissa.”

Reijo Haukia

Pihka kannattaa liuottaa ensin öljyyn. Syntyneestä emoliuoksesta on helppo suodattaa roskat pois.