Eurooppaministeri Tuppurainen: Suomen on puhuttava yhdellä äänellä kansallisesti merkittävistä asioista, kuten metsäpolitiikasta

Tuppuraisen mukaan valtioneuvostolla on asiasta yhteinen kanta, joka on määritelty sen EU-selonteossa. Hän myös peräänkuulutti metsäpolitiikan kuuluvan kansallisen päätösvallan piiriin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan on tärkeää, ettei komissio kasvata ehdotusten varjolla itselleen toimivaltaa, joka ei sille EU:n perussopimusten perusteella kuulu. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) peräänkuuluttaa sitä, että Suomi puhuu EU:ssa yhdellä äänellä itselleen merkittävistä asioista.

"Pidän itse arvokkaana sitä, että kun kyse on Suomelle kansallisesti merkittävistä asioista, kuten metsäpolitiikka on, niin on pyrittävä johdonmukaisuuteen ja siihen, että Suomi puhuu yhdellä äänellä. Silloin meillä on vaikuttavuutta", Tuppurainen sanoi tiistaina toimittajatapaamisessa Helsingissä.

Kolmanneksi suurimman hallituspuolueen vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi viime viikolla, että SDP ja keskusta olisivat EU-tasolla esittäneet metsäpolitiikasta tavoitteita, jotka eivät ole linjassa hallitusohjelman kanssa.

Tuppuraisen mukaan valtioneuvostolla on asiasta yhteinen kanta, joka on määritelty sen EU-selonteossa.

Selonteon mukaan Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n metsiin liittyvien politiikkatoimien valmisteluun. Selonteko huomioi metsien merkityksen sekä Suomen taloudelle ja työllisyydelle että ilmastonmuutoksen hillinnälle ja luonnon monimuotoisuudelle.

"Yhteinen kanta on, ja sen pohjalta on viestitty ennakkovaikuttamisessa EU:n komission suuntaan", Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen myös peräänkuulutti metsäpolitiikan kuuluvan kansallisen päätösvallan piiriin.

Euroopan komissiolta odotetaan keskiviikkona yhdeksää asetusehdotusta ja niiden yhteydessä komission metsästrategiaa osana mittavaa ilmastotoimien pakettia. Kolme pakettiin kuuluvaa ehdotusta on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.

Tuppuraisen mukaan on tärkeää, ettei komissio kasvata ehdotusten varjolla itselleen toimivaltaa, joka ei sille EU:n perussopimusten perusteella kuulu.

"Varsinainen metsätalous ja metsänhoitomenetelmät kuuluvat jäsenmaiden päätösvaltaan."

Hän kertoi kuitenkin odottavansa myönteisin mielin komission esityksiä. Hän muistutti, että Suomi tukee EU:n tavoitteita päästövähennyksistä ja hiilineutraaliudesta.

"On korkea aika, että komissio tekee ehdotukset tavoista, joilla ne saavutetaan."