Jämsässä lopetettiin pyyntirautaan astunut karhuPoliisi on kirjannut pyyntiraudan osalta rikosilmoituksen törkeästä metsästysrikoksesta.
Jämsässä määrättiin lauantaina lopetettavaksi karhu, jonka etujalassa oli pienpetopyyntiin tarkoitettu Conibear-tyyyppinen pyyntirauta, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Poliisin mukaan karhu ei pystynyt käyttämään jalkaansa siihen kiinnittyneen pienpetopyyntiraudan takia. Pienpetorautaa käytettään minkin ja näädän pyydystämiseen.
”Eläinlääkäreiden arvion mukaan pienpetorauta aiheuttaa eläimelle, tässä tapauksessa karhulle, sellaista kipua ja kärsimystä, mikä täyttää eläinten hyvinvointilain ja myös poliisilain mukaiset kriteerit eläimen lopettamiselle”, kerrotaan poliisin tiedotteessa.
Sisä-Suomen poliisi sai karhun etsintään ja lopettamiseen suurriistavirka-apua Jämsän riistanhoitoyhdistykseltä.
Pyyntiraudan osalta poliisi on kirjannut rikosilmoituksen törkeästä metsästysrikoksesta.
Asiasta ei poliisin mukaan tiedoteta enempää tässä vaiheessa.
