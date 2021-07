Kanadan metsäpalot nostavat sahatavaran hintaa Pohjois-Amerikassa

Kai Tirkkonen

Sahatavaran vienti Suomesta Yhdysvaltoihin kasvoi tammi–huhtikuussa yli 150 prosenttia 50 000 kuutiometriin. Määrä oli kuitenkin pieni verrattuna Isoon-Britanniaan laivattuun 362 000 kuutiometriin.

Metsäpalot Länsi-Kanadassa vaikeuttavat metsäyhtiöiden tuotantoa, mikä näkyy sahatavaran hinnoissa Pohjois-Amerikassa.

Sahatavaran tulevaa hintakehitystä ennustava futuurihinta pomppasi viime viikolla yli 10 prosenttia 647 Yhdysvaltain dollariin tuhatta lautajalkaa kohti, kertoo Kanadan kansallinen radio- ja televisioyhtiö CBC verkkosivuillaan.

Metsäpalojen vuoksi metsäyhtiöt ovat joutuneet supistamaan sahatavaran tuotantoaan.

Vancouverissa pääkonttoriaan pitävä Canfor ilmoitti viime viikolla, että se rajoittaa sahoillaan tuotantoa kolmannella vuosineljänneksellä.

Syynä rajoituksiin on muun muassa se, että metsäpalot ovat vaurioittaneet Canforin kuljetuksille tärkeää rautatieverkkoa. Rautatieyhtiö CN on menettänyt ainakin yhden rautatiesillan Vancouverin radalla. Myös rautatieyhtiö CP:llä on vastaavanlaisia pullonkaulaongelmia.

Länsi-Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa rautateiden kuljetusmäärien palautuminen voi kestää useita viikkoja, arvioi Bloombergin rautatieanalyytikko Adam Roszkowski asiakkaille lähettämässään muistiossa viime viikolla.

Bank of Montrealin analyytikko Mark Wilde uskoo, että Canforin lisäksi myös muiden yhtiöiden on rajoitettava tuotantoaan lähiaikoina.

"Odotamme lisää ilmoituksia vuorojen ja tuntien vähennyksistä seuraavien kahden kolmen viikon aikana", Wilde totesi viestissään asiakkailleen viime viikolla.

Sahatavaran hinnat ovat heilahdelleet voimakkaasti runsaan vuoden ajan Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2020 kevättalvella hinnat olivat alimmillaan noin 265 Yhdysvaltain dollaria tuhatta lautajalkaa kohti. Tämän vuoden toukokuussa hinta käväisi yli 1 600 Yhdysvaltain dollarissa.

Kesä–heinäkuussa hinnat laskivat useita kymmeniä prosentteja noin 490 dollariin tuhatta lautajalkaa kohti eli noin 260 euroon kuutiometriltä.

Wilde arvioi muutamien sahojen Brittiläisessä Kolumbiassa myyneen sahatavaraa jo alle tuotantokustannushinnan.

