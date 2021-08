Kotkamillsin myynti itävaltalaiselle kartonkiyhtiölle Mayr-Melnhofille varmistui – kilpailuviranomaiset hyväksyneet 425 miljoonan euron kaupan

Kotkamillsin tehdas työllistää 500 ihmistä ja sen liikevaihto on noin 380 miljoonaa euroa.

Sanne Katainen

Kotkamillsillä toimii Kotkassa kapasiteetiltaan 400 000 tonnin kuluttajapakkauskartonkikone (kuvassa vasemmalla) ja 170 000 tonnin laminaattipaperikone (oik.). Arkistokuva on vuonna 2016 valmistuneen kartonkikoneen asennuksen viimeistelyvaiheesta.

Kotkassa toimivan Kotkamillsin myynti itävaltalaiselle kartonkien valmistajalle Mayr-Melnhof Groupille on saanut sinetin, kun kaikki tarvittavat kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet viime vuoden joulukuussa solmitun yrityskaupan, itävaltalaisyhtiön tiedote kertoo.

Euroopan kolmanneksi suurin taivekartongin tuottaja Mayr-Melnhof maksaa Kotkamillsistä noin 425 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2015 asti Kotkamillsin suurin omistaja oli suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot. Vähemmistöomistajiin kuuluivat yhtiön johto, Teollisuussijoitus, Nordic Mezzanine Fund III -rahasto, eläkevakuutusyhtiö Elo ja Suomen Teollisuussijoitus Oy.

Kotkamills on erikoistunut täysin muovittoman kartongin valmistukseen. Yhtiö valmistaa kuluttajapakkauskartonkia vuonna 2016 käynnistyneellä koneella, jonka kapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa. Tehtaalla on myös 170 000 tonnin vuosituotantoon kykenevä laminaattipaperikone.

Integraattiin kuuluvan sahan kapasiteetti yltää 220 000 kuutiometriin vuodessa.

Tehdas työllistää noin 500 ihmistä ja sen liikevaihto oli 380 miljoonaa euroa viime vuonna.

Mayr-Melnhof Groupin toimitusjohtaja Peter Oswald sanoo, että kartonginvalmistuksessa lisättäviin vesipohjaisiin dispersioihin perustuvan uudenlaisen kuppikartongin sekä barrier-suojaominaisuuksien kehittäjänä Kotkamillsillä on jatkossa vahva ja dynaaminen rooli konsernissa.

"Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on nostaa kartongin myyntimäärä lähelle vuosittaista 400 000 tonnin tuotantokapasiteettia. Odotamme innolla menestyksekästä yhteistyötä uusien kollegojemme kanssa.”

Mayr-Melnhofin liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa viime vuonna ja se työllisti noin 10 000 henkilöä.