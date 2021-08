Palokunnan kaluston loppuessa paikalliset yrittäjät tulivat hätiin – maanviljelijät ja koneyrittäjät ajoivat metsäpalon sammuttajille vettä yötä päivää

"Tässä meidän pelastuslaitoksella on hyvä elää, kun meidän selustakin on turvattu", kehuu Tapani Eskola Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren aluepelastuslaitokselta.

Aki Paavola

Kuvassa vasemmalta Tapani Eskola, Pasi Kortetmaa, Kyösti Iso-Hanni, Jouni Ainali, Henri Ainali ja Valtteri Herrala. Vedenajoon osallistuneista kuvasta puuttuvat Jari Junttila, Marko Uusitalo, Kristian Salmén ja Marko Rahkola.

Kalajoen metsäpalojen raivotessa kiivaimmillaan sammutustöihin kaivattiin valtavia määriä vettä. Kun palokuntien oma kalusto ei enää riittänyt, kutsuttiin apuun paikallisia yrittäjiä myös maakuntarajan toiselta puolelta Kannuksesta.

Vanhempi sammutusmies Tapani Eskola Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren aluepelastuslaitokselta oli palojen alkaessa sammutustehtävissä. Kun palot keskiviikkona yltyivät uudestaan, hän johti vedenkuljetusta kahdella vedenottopisteellä paloalueen eteläpuolella Kannuksessa.

Toisen hälytyksen tullessa keskiviikko-iltana hän oli omalla tilallaan peittelemässä rehukasaa.

Ensimmäiset traktorikuskit saapuivat vedenkuljetustehtäviin tiistaina, ja työt jatkuivat vähintään sunnuntaihin asti. Loputkin vapautuivat maanantai-iltana.

"Silloin kun aloitettiin, New Holland liikkui 16 tuntia yhtä soittoa. Keskiviikkona kello 16 tuli käsky jatkaa, ja sunnuntaihin kulki traktori kaiken aikaa", Pasi Kortetmaa kertoo.

"Vävykokelaan kanssa vaihdettiin aina vuoroa", hän lisää osoittaen Valtteri Herralaa.

Parhaimmillaan vedenajossa urakoi palokunnan kaluston lisäksi kahdeksan traktoria. Torstaiaamuna Samuli Eskola toi lisäksi Eskolan oman traktorin veden pumppaukseen palokunnan säiliöautojen täyttämistä varten. Käytössä oli myös paikallisten maansiirtoyritysten, Lastauskärjen ja Kuljetuspolarin, pyöräkuormaajia.

Perälahdentieltä Juha Takasen montusta nostettiin sammutukseen yhteensä 49 000 kuutiota vettä, jota kuljetettiin lietevaunuilla ja säiliöautoilla sammutukseen osallistuville paloautoille.

Montun vedenpinta laski metrin ja kahdeksan senttiä, kunnes viioknloppuna tulleet sateet alkoivat nostaa vedenpintaa uudestaan.

Liikenne vedenottopaikan ja runsaan kuuden kilometrin päässä olevan paloaukean välillä oli vilkasta. Väistöpaikkoja on mutkaisella tiellä harvassa. Kovimmassa kiireessä Eskola ajoi johtoauton majakka päällä säiliön edellä, ja tie tyhjennettiin Virve-verkon käskyillä.

"Näihin koneyrittäjiin pystyi luottamaan, että ne hoitavat homman kotiin. Erikseen ei tarvinnut piiskata. Kerran kun antoi tehtävän, niin se oli siinä."

"Tässä meidän pelastuslaitoksella on hyvä elää, kun meidän selustakin on turvattu. Kiitos pojat siitä."

Yrittäjien lisäksi Eskola kehuu myös Keski-Pohjanmaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten saumatonta yhteistyötä.

Eskola valikoitui johtamaan vedenkuljetusta, sillä itsekin viljelijänä hän tunsi paikalliset viljelijät ja heidän koneensa.

Kokkolan ja Pietarsaaren seudun aluepelastuslaitoksella on tilallisten suostumuksella tehty myös rekisteri siitä, minkälaista sammutukseen kelpaavaa kalustoa heillä on. Samanlainen rekisteri on myös alueen traktoriaggregaateista. Rekisterin pohjalta yrittäjiä pyydetään tarvittaessa apuun.

Erityisesti palon yllyttyä uudelleen keskiviikkoiltana tarjontaa koneista oli enemmän kuin tarvetta. Monet soittivat ja tarjoutuivat itse apuun.

Eskolan mukaan Kannuksen koneyrittäjät saivat toiminnastaan kehuja pelastustoiminnan johdosta lähtien.

Kannuslaiset eivät jääneet neuvottomiksi edes sateen tullessa loppuviikosta. Kun tie alkoi pettää painavan kaluston alla, sitä alettiin välittömästi kunnostaa paikallisin voimin.

"Henri Ainali oli silloin oikeana kätenä. Hän haki traktoriin perälevyn ja alkoi tekemään hätäaputyötä siihen asti, kunnes Kannuksen Kuljetuksen sora-autot pääsivät tuomaan mursketta", Eskola kehuu.

Osa vedenkuljetukseen hälytetyistä oli lomalla. Jouni Ainali ehti vaimonsa ja tyttärensä kanssa Himokselle mutta kääntyi takaisin kotiin ennen yötä. Kyösti Iso-Hanni oli ehtinyt avata mökillä jo oluen, kun Kortetmaa soitti häntä hätiin.

"Kaadoin oluen maahan heti kun näin, kuka soittaa", Iso-Hanni nauraa.

Eskola kiittelee vuolain sanoin paikalle kutsuttujen maatalous- ja koneyrittäjiä vastuuntuntoisuutta ja tunnollisuutta. Kukaan paikalle soitetuista ei kieltäytynyt kutsusta.

"Palokuntia tänne tuli joka puolelta Suomea, mutta vettä ajaneet koneyrittäjät olivat kaikki paikallisia."