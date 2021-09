Metsäntutkija: "Hirvikantaa pitää saada reilusti pienemmäksi ja valkohäntäpeura kokonaan pois"

Pasi Leino

Metsäntutkija Heikki Smolander sanoo, että hirvikanta vaikuttaa jo monimuotoisuuteenkin.

Eläkkeellä oleva metsäntutkija Heikki Smolander seuraa aktiivisesti metsäasioita ja suomalaista metsäkeskustelua ja tarttuu itsekin kynään mielellään. Erityisesti metsiin liittyvät väärät faktat ovat kimmoke ruotia asioita sanomalehtien mielipidepalstoilla.

Esimerkiksi väite järeiden puiden katoamisesta Suomen metsistä elää mediassa. ”Se ei ole totta, määrä on nelinkertainen kuin ensimmäisen VMI:n aikaan.”

Kesäkuussa Smolander otti kantaa ikuisuusaiheeseen hirvien sopivasta määrästä. Hänestä on väärin, että kantojen määristä päättävät enemmän metsästäjät kuin maanomistajat. Alueellisissa riistaneuvostoissa metsästäjillä on enemmistö. ”Tilanne on johtanut siihen, että hirvieläimiä on tolkuton määrä, ja niiden aiheuttamat vahingot taimikoille ovat todella suuret”, hän sanoo.

Smolander ei itse metsästä eikä enää omista metsää, mutta hän tarkastelee aihetta ammattinsa puolesta.

Hirven talvikanta on moninkertaistunut 1960-luvulta. Männyn ja koivun taimia popsivat hirvet mietityttävät metsänistuttajaa. ”Männyn ja koivun viljely on vähentynyt pieneksi, ja kuusta istutetaan paljon mäntymaille.”

Smolanderin mielestä maanomistajien pitäisi vaatia ponnekkaammin hirvikannan pienentämistä. Heidän pitäisi antaa metsästysoikeus seuroille, jotka sitoutuvat pienentämään kantaa ja siten luoda painetta viranomaisten päätöksiin kaatomääristä.

”Kantaa pitäisi saada reilusti pienemmäksi, ja valkohäntäpeura pitäisi hävittää vieraslajina kokonaan pois.”

Vapaa-ajallaan Smolander lukee mielellään historiaa ja penkoo tarkemmin niihinkin liittyviä väitteitä. Nykyään väärän tiedon leviäminen uhkaa hänestä koko metsäalaa. Vaikka Suomella on maailman parhaiten dokumentoitu metsien historia sadan vuoden ajalta, metsäntutkijat eivät tahdo saada ääntään kuuluviin esimerkiksi polarisoituneessa ilmastokeskustelussa. ”Kun joutuu korjaamaan väärää tietoa, on jo puolustuskannalla.”

